КНДР показала массовое производство копий российских "Искандеров"

Режим диктатора КНДР Ким Чен Ын впервые публично показал масштабы производства баллистических ракет KN-23. Что важно понимать, они представляют собой копию российской ракеты 9М723 комплекса "Искандер".
Главные тезисы
- KN-23 уже используется в войне против Украины.
- Речь идет о около трети баллистических ракет, которыми Россия атаковала украинскую территорию в прошлом году.
Что происходит в Северной Корее
Первое фотоподтверждение опубликовало государственное агентство KCNA.
Что важно понимать, это произошло после инспекции ракетных предприятий главой КНДР Ким Чен Ыном.
Северокорейские пропагандисты официально подтвердили, что диктатор Ким Чен Ын посетил ключевые ракетные заводы.
На этом фоне он публично потребовал увеличить темпы производства, а также создавать новые военно-промышленные предприятия.
Официальный Пхеньян четко дал понять, что эти меры должны войти в стратегию развития Трудовой партии Кореи на 2026 год.
Стоит отметить, что KN-23 уже используются в войне против Украины.
Приблизительно 33% баллистических ракет, которыми Россия атаковала украинскую территорию в 2024 году, были именно северокорейского производства.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-