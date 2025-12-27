КНДР показала массовое производство копий российских "Искандеров"

Режим диктатора КНДР Ким Чен Ын впервые публично показал масштабы производства баллистических ракет KN-23. Что важно понимать, они представляют собой копию российской ракеты 9М723 комплекса "Искандер".

Что происходит в Северной Корее

Первое фотоподтверждение опубликовало государственное агентство KCNA.

Что важно понимать, это произошло после инспекции ракетных предприятий главой КНДР Ким Чен Ыном.

Северокорейские пропагандисты официально подтвердили, что диктатор Ким Чен Ын посетил ключевые ракетные заводы.

На этом фоне он публично потребовал увеличить темпы производства, а также создавать новые военно-промышленные предприятия.

Официальный Пхеньян четко дал понять, что эти меры должны войти в стратегию развития Трудовой партии Кореи на 2026 год.

На опубликованных фото виден цех по сборке около 100 ракет KN-23, что свидетельствует о серийном характере производства. Ракеты снаружи и по характеристикам повторяют российский Искандер, однако имеют заметные конструктивные отличия, в частности в хвостовом отсеке. Поделиться

Стоит отметить, что KN-23 уже используются в войне против Украины.