Россия "перевоспитывает" похищенных украинских детей в лагерях КНДР и Беларуси

В Северной Корее зафиксировали лагеря "перевоспитания" украинских детей с временно захваченных россиянами территорий Украины. Есть такие "заведения" и в Беларуси.

Россия издевается над похищенными украинскими детьми в лагерях

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Facebook.

Россия содержит украинских детей не только на своей территории, но и в Беларуси и Северной Корее. Всего создано не менее 165 лагерей, где детей милитаризуют и русифицируют, — отметила эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская. Поделиться

По ее словам, Кремль представляет депортацию как "эвакуацию", но не передает списки детей Красному Кресту, не объясняет оснований их содержания и не обеспечивает добровольного возвращения.

Вместо этого — депортация, предоставление гражданства РФ, усыновление и полная русификация, — заявила Рашевская.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: