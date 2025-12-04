Россия "перевоспитывает" похищенных украинских детей в лагерях КНДР и Беларуси

В Северной Корее зафиксировали лагеря "перевоспитания" украинских детей с временно захваченных россиянами территорий Украины. Есть такие "заведения" и в Беларуси.
Главные тезисы
- Более 165 лагерей “перевоспитания” для украинских детей существуют на территориях России, Беларуси и КНДР.
- Депортация под прикрытием “эвакуации” - метод Кремля для скрытия процесса похищения и перевоспитания детей.
- Эксперты отмечают, что в лагерях проводится милитаризация, русификация и присвоение гражданства РФ.
Россия издевается над похищенными украинскими детьми в лагерях
Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Facebook.
По ее словам, Кремль представляет депортацию как "эвакуацию", но не передает списки детей Красному Кресту, не объясняет оснований их содержания и не обеспечивает добровольного возвращения.
Вместо этого — депортация, предоставление гражданства РФ, усыновление и полная русификация, — заявила Рашевская.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
