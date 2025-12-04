В Сенате США состоялись слушания насчет похищенных Россией украинских детей — подробности

3 декабря Сенат США провел слушания по поводу детей, похищенных Россией из ТОТ Украины. На заседание пришли очень многие посетители, что даже пришлось организовать отдельную комнату с трансляцией. Об этом сообщил украинский журналист и медиаконсультант организации Razom for Ukraine Остап Ярыш.
Главные тезисы
- Слушания в Сенате США касательно похищенных Россией украинских детей привлекли внимание многих посетителей и влиятельных сенаторов.
- Спикеры обсуждали важность гарантий безопасности для детей и возможные меры, включая признание России государством-спонсором терроризма и усиление санкций.
- Конгресс зарегистрировал несколько законопроектов о похищении детей, ожидающих одобрения, и проведение слушаний направлено на влияние на принятие этих законов.
Сенат США провел заседание по похищенным Россией маленьких украинцев
По словам Остапа Ярыша, свидетельствовали посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также представители организаций, занимающихся спасением украинских детей — Bring Kids Back, Save Ukraine, Регионального центра прав человека и Yale Humanitarian Research Lab.
Кроме посетителей и спикеров большое значение имело то, кто из влиятельных сенаторов явится на слушание. И действительно их пришло много. В частности, те, кто раньше голосовал против помощи для Украины.
Это имеет большое значение, потому что возможность для сенаторов продвинуть важные законопроекты и резолюции относительно похищенных детей.
Из комментариев сенаторов это ясно видно:
Линдси Грэм (Р): "Нельзя справедливо закончить войну, не учитывая каждого ребенка, которого Россия забрала из Украины. Также важно, чтобы Конгресс просмотрел предложения мирных соглашений и мог сказать свое слово: Это хорошее или плохое соглашение? В ней должны быть гарантии безопасности — и Конгресс должен оценить их и постараться найти Трампа».
Брайан Шатц (Д): "Любой мирный план, позволяющий Путину избежать ответственности за войну, незаконный захват украинских территорий, похищение тысяч детей и смерть сотен тысяч людей, неприемлем. Это создаст опасный прецедент для мира и подорвет будущий мир в регионе."
Кейти Бритт (Р): "Я надеюсь, что это коснется сердца всех родителей в Америке. Представьте себе, что ваших детей вырвали из ваших рук и вы не знаете, где они. Представьте себе, что им, испуганным, приходится отрекаться от всего, что они знают и любят. Позволяя этому случиться, мы противоречим, мы противоречим. обязанность — продолжать усилия, пока мы не вернем каждого ребенка в родительские объятия”.
Ридчард Блументаль (Д): "Похищение детей — это больше, чем военное преступление. Это буквально геноцид. Ведь конечной целью похищения этих детей является уничтожение украинской идентичности и уничтожение Украины. ... Поэтому нам нужно двигаться с законопроектом о санкциях, с признанием России государством-спонсором терроризма, а также приложить с собой".
Такие слушания — элемент влияния на лидеров Сената и Палаты представителей, чтобы вынести эти законопроекты на голосование. И возможность для законодателей еще раз донести до администрации Трампа свою позицию по мирным переговорам с Украиной и Россией. Ну и, конечно, это дополнительно привлекает внимание медиа и американского общества. И, судя по тому, сколько людей пришло сегодня в Сенат, это сделать удалось.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
