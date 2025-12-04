В Сенате США состоялись слушания насчет похищенных Россией украинских детей — подробности

3 декабря Сенат США провел слушания по поводу детей, похищенных Россией из ТОТ Украины. На заседание пришли очень многие посетители, что даже пришлось организовать отдельную комнату с трансляцией. Об этом сообщил украинский журналист и медиаконсультант организации Razom for Ukraine Остап Ярыш.

Сенат США провел заседание по похищенным Россией маленьких украинцев

По словам Остапа Ярыша, свидетельствовали посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также представители организаций, занимающихся спасением украинских детей — Bring Kids Back, Save Ukraine, Регионального центра прав человека и Yale Humanitarian Research Lab.

Кроме посетителей и спикеров большое значение имело то, кто из влиятельных сенаторов явится на слушание. И действительно их пришло много. В частности, те, кто раньше голосовал против помощи для Украины.

Это имеет большое значение, потому что возможность для сенаторов продвинуть важные законопроекты и резолюции относительно похищенных детей.

Но также возможность оттолкнуться от этой темы и направить фокус в поддержку других инициатив в отношении Украины — санкций, гарантий безопасности, поставки оружия, использования замороженных российских активов. Особенно на фоне нынешних переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Остап Ярыш Украинский журналист

Из комментариев сенаторов это ясно видно:

Линдси Грэм (Р): "Нельзя справедливо закончить войну, не учитывая каждого ребенка, которого Россия забрала из Украины. Также важно, чтобы Конгресс просмотрел предложения мирных соглашений и мог сказать свое слово: Это хорошее или плохое соглашение? В ней должны быть гарантии безопасности — и Конгресс должен оценить их и постараться найти Трампа».

Брайан Шатц (Д): "Любой мирный план, позволяющий Путину избежать ответственности за войну, незаконный захват украинских территорий, похищение тысяч детей и смерть сотен тысяч людей, неприемлем. Это создаст опасный прецедент для мира и подорвет будущий мир в регионе."

Кейти Бритт (Р): "Я надеюсь, что это коснется сердца всех родителей в Америке. Представьте себе, что ваших детей вырвали из ваших рук и вы не знаете, где они. Представьте себе, что им, испуганным, приходится отрекаться от всего, что они знают и любят. Позволяя этому случиться, мы противоречим, мы противоречим. обязанность — продолжать усилия, пока мы не вернем каждого ребенка в родительские объятия”.

Ридчард Блументаль (Д): "Похищение детей — это больше, чем военное преступление. Это буквально геноцид. Ведь конечной целью похищения этих детей является уничтожение украинской идентичности и уничтожение Украины. ... Поэтому нам нужно двигаться с законопроектом о санкциях, с признанием России государством-спонсором терроризма, а также приложить с собой".

В Конгрессе сейчас зарегистрировано несколько важных законопроектов: о признании России государством-спонсором терроризма из-за похищения детей, усиления санкций против Москвы, использования замороженных российских активов и другие. Некоторые из них ждут одобрения уже давно. Поделиться

Такие слушания — элемент влияния на лидеров Сената и Палаты представителей, чтобы вынести эти законопроекты на голосование. И возможность для законодателей еще раз донести до администрации Трампа свою позицию по мирным переговорам с Украиной и Россией. Ну и, конечно, это дополнительно привлекает внимание медиа и американского общества. И, судя по тому, сколько людей пришло сегодня в Сенат, это сделать удалось.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: