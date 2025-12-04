У Сенаті США відбулись слухання щодо викрадених Росією українських дітей — подробиці

За словами Остапа Яриша, свідчили посолка України в США Ольга Стефанішина, а також представники організацій, що займаються порятунком українських дітей — Bring Kids Back, Save Ukraine, Регіонального центру прав людини та Yale Humanitarian Research Lab.

Крім відвідувачів та спікерів, велике значення мало те, хто з впливових сенаторів зʼявиться на слухання. І насправді їх прийшло багато. Зокрема ті, хто раніше голосував проти допомоги для України.

Це має велике значення, бо є можливістю для сенаторів просунути важливі законопроєкти та резолюції щодо викрадених дітей.

Але також — нагода відштовхнутись від цієї теми і скерувати фокус на підтримку інших ініціатив щодо України — санкцій, гарантій безпеки, постачання зброї, використання заморожених російських активів. Особливо на тлі нинішніх переговорів між Вашингтоном, Києвом та Москвою.

З коментарів сенаторів це чітко видно:

Ліндсі Грем (Р): “Не можна справедливо закінчити війну, не врахувавши кожну дитину, яку Росія забрала з України. Також важливо, щоб Конгрес переглянув пропозиції мирних угод і мав змогу сказати своє слово: Це гарна чи погана угода? У ній повинні бути гарантії безпеки — і Конгрес має оцінити їх і постаратись знайти двопартійну підтримку, щоб ці гарантії діяли й після адміністрації Трампа”.

Браян Шатц (Д): "Будь-який мирний план, який дозволяє Путіну уникнути відповідальності за війну, незаконне захоплення українських територій, викрадення тисяч дітей та смерть сотень тисяч людей, є неприйнятним. Це створить небезпечний прецедент для світу та підірве майбутній мир у регіоні."

Кейті Брітт (Р): “Я сподіваюся, що це торкнеться серця усіх батьків в Америці. Уявіть собі, що ваших дітей вирвали з ваших рук і ви не знаєте, де вони. Уявіть собі, що їм, переляканим, доводиться відрікатися від всього, що вони знають і люблять. Дозволяючи цьому статися, ми суперечимо самій суті того, ким ми є як країна. Наш моральний обов'язок — продовжувати зусилля, доки ми не повернемо кожнісіньку дитину в батьківські обійми”.