У Сенаті США відбулись слухання щодо викрадених Росією українських дітей — подробиці

3 грудня Сенат США провів слухання щодо дітей, викрадених Росією з ТОТ України. На засідання прийшло дуже багато відвідувачів, що навіть довелося організувати окрему кімнату з трансляцією. Про це повідомив український журналіст та медіаконсультант організації Razom for Ukraine Остап Яриш.

Головні тези:

  • Сенат США провів слухання щодо викрадених Росією українських дітей, які привернули увагу великої кількості відвідувачів і впливових сенаторів.
  • Спікери та сенатори висловили різні позиції щодо війни в Україні та імплементації мирного плану, при цьому наголошено на важливості гарантій безпеки для дітей.
  • У Конгресі реєструється кілька законопроєктів щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення дітей, посилення санкцій та використання заморожених активів.

Сенат США провів засідання щодо викрадених Росією маленьких українців

За словами Остапа Яриша, свідчили посолка України в США Ольга Стефанішина, а також представники організацій, що займаються порятунком українських дітей — Bring Kids Back, Save Ukraine, Регіонального центру прав людини та Yale Humanitarian Research Lab.

Крім відвідувачів та спікерів, велике значення мало те, хто з впливових сенаторів зʼявиться на слухання. І насправді їх прийшло багато. Зокрема ті, хто раніше голосував проти допомоги для України.

Це має велике значення, бо є можливістю для сенаторів просунути важливі законопроєкти та резолюції щодо викрадених дітей.

Але також — нагода відштовхнутись від цієї теми і скерувати фокус на підтримку інших ініціатив щодо України — санкцій, гарантій безпеки, постачання зброї, використання заморожених російських активів. Особливо на тлі нинішніх переговорів між Вашингтоном, Києвом та Москвою.

Остап Яриш

Остап Яриш

Український журналіст

З коментарів сенаторів це чітко видно:

  • Ліндсі Грем (Р): “Не можна справедливо закінчити війну, не врахувавши кожну дитину, яку Росія забрала з України. Також важливо, щоб Конгрес переглянув пропозиції мирних угод і мав змогу сказати своє слово: Це гарна чи погана угода? У ній повинні бути гарантії безпеки — і Конгрес має оцінити їх і постаратись знайти двопартійну підтримку, щоб ці гарантії діяли й після адміністрації Трампа”.

  • Браян Шатц (Д): "Будь-який мирний план, який дозволяє Путіну уникнути відповідальності за війну, незаконне захоплення українських територій, викрадення тисяч дітей та смерть сотень тисяч людей, є неприйнятним. Це створить небезпечний прецедент для світу та підірве майбутній мир у регіоні."

  • Кейті Брітт (Р): “Я сподіваюся, що це торкнеться серця усіх батьків в Америці. Уявіть собі, що ваших дітей вирвали з ваших рук і ви не знаєте, де вони. Уявіть собі, що їм, переляканим, доводиться відрікатися від всього, що вони знають і люблять. Дозволяючи цьому статися, ми суперечимо самій суті того, ким ми є як країна. Наш моральний обов'язок — продовжувати зусилля, доки ми не повернемо кожнісіньку дитину в батьківські обійми”.

  • Рідчард Блументаль (Д): “Викрадення дітей — це більше, ніж воєнний злочин. Це буквально геноцид. Адже кінцевою метою викрадення цих дітей є знищення української ідентичності та знищення України. ... Тож нам потрібно рухатися із законопроєктом про санкції, з визнанням Росії державою-спонсоркою тероризму, а також докласти зусиль щодо використання заморожених російських активів”.

У Конгресі зараз зареєстровано кілька важливих законопроєктів: про визнання Росії державою‑спонсором тероризму через викрадення дітей, посилення санкцій проти Москви, використання заморожених російських активів та інші. Деякі з них чекають схвалення вже давно.

Такі слухання — елемент впливу на лідерів Сенату і Палати представників, щоб винести ці законопроєкти на голосування. І можливість для законодавців ще раз донести до адміністрації Трампа свою позицію щодо мирних переговорів з Україною та Росією. Ну і звісно, це додатково привертає увагу медіа та американського суспільства. І судячи з того, скільки людей прийшло сьогодні в Сенат, це зробити вдалося.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

