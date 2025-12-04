ООН требует от России немедленно вернуть всех похищенных украинских детей — резолюция

ООН требует немедленного возвращения похищенных РФ украинских детей

Из 193 членов ООН за проголосовала 91 страна, против — 12, воздержалось — 57.

Против резолюции, кроме России, высказались Беларусь, Буркина-Фасо, Куба, Северная Корея, Иран, Нигер, Судан.

Резолюция требует от России «немедленного, безопасного и безусловного возвращения всех украинских детей, принудительно перемещенных или депортированных».

Также прекращены любые практики относительно принудительного перемещения, депортации, развода с семьями, изменения персонального статуса детей — «в частности через гражданство, усыновление или устройство в приемные семьи» — и попытки «идеологического влияния» на них.

В документе отмечается, что судьба украинских детей, которые с 2014 года были разведены с семьями, в том числе путем принудительного перемещения в пределах временно оккупированной территории и депортации в Российскую Федерацию, вызывает «глубокую обеспокоенность».

Голосование за резолюцию ООН

Генассамблея отмечает, что такие действия РФ противоречат Женевским конвенциям и другим документам, запрещающим "индивидуальные или массовые принудительные перемещения, а также депортации защищенных лиц с оккупированной территории независимо от мотива".

Государства ООН осудили законодательные и административные меры России начиная с 2022 года, упрощающие предоставление гражданства украинским детям, прежде всего сиротам. Поделиться

Документ подчеркивает необходимость обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительным перемещениям и депортациям.

Генассамблея поддержала усилия государств и международных организаций, направленные на «быстрый, безопасный и безусловный возврат» детей и их последующую реабилитацию. Отдельно упомянута работа Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Генассамблея обратилась к Генеральному секретарю ООН с просьбой задействовать свои «хорошие услуги», в частности через спецпредставителя по вопросам детей и вооруженных конфликтов, для получения «полной информации о местонахождении, состоянии здоровья, благополучии и правовом статусе» детей и обеспечения беспрепятственного доступа к ним международных гуманитарных и мониторинговых организаций.

