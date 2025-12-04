ООН требует от России немедленно вернуть всех похищенных украинских детей — резолюция
Категория
Мир
Дата публикации

ООН требует от России немедленно вернуть всех похищенных украинских детей — резолюция

ООН
Читати українською
Источник:  Укринформ

Генеральная Ассамблея ООН на специальной чрезвычайной сессии подавляющим большинством голосов приняла 3 декабря резолюцию "Возвращение украинских детей".

Главные тезисы

  • Резолюция ООН требует от России вернуть украденных украинских детей, осуждая законодательные действия РФ по их похищению.
  • Проголосовав 91 страна из 193, ООН призывает к немедленному безопасному возвращению детей и прекращению идеологического влияния на них.
  • Генассамблея осудила принудительные практики перемещения и депортации детей, подчеркивая их противоречие Женевским конвенциям и другим международным нормам.

ООН требует немедленного возвращения похищенных РФ украинских детей

Из 193 членов ООН за проголосовала 91 страна, против — 12, воздержалось — 57.

Против резолюции, кроме России, высказались Беларусь, Буркина-Фасо, Куба, Северная Корея, Иран, Нигер, Судан.

Резолюция требует от России «немедленного, безопасного и безусловного возвращения всех украинских детей, принудительно перемещенных или депортированных».

Также прекращены любые практики относительно принудительного перемещения, депортации, развода с семьями, изменения персонального статуса детей — «в частности через гражданство, усыновление или устройство в приемные семьи» — и попытки «идеологического влияния» на них.

В документе отмечается, что судьба украинских детей, которые с 2014 года были разведены с семьями, в том числе путем принудительного перемещения в пределах временно оккупированной территории и депортации в Российскую Федерацию, вызывает «глубокую обеспокоенность».

Голосование за резолюцию ООН

Генассамблея отмечает, что такие действия РФ противоречат Женевским конвенциям и другим документам, запрещающим "индивидуальные или массовые принудительные перемещения, а также депортации защищенных лиц с оккупированной территории независимо от мотива".

Государства ООН осудили законодательные и административные меры России начиная с 2022 года, упрощающие предоставление гражданства украинским детям, прежде всего сиротам.

Документ подчеркивает необходимость обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительным перемещениям и депортациям.

Генассамблея поддержала усилия государств и международных организаций, направленные на «быстрый, безопасный и безусловный возврат» детей и их последующую реабилитацию. Отдельно упомянута работа Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Генассамблея обратилась к Генеральному секретарю ООН с просьбой задействовать свои «хорошие услуги», в частности через спецпредставителя по вопросам детей и вооруженных конфликтов, для получения «полной информации о местонахождении, состоянии здоровья, благополучии и правовом статусе» детей и обеспечения беспрепятственного доступа к ним международных гуманитарных и мониторинговых организаций.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН заговорили о введении в Украину своих миротворцев
ООН готова обеспечить защиту Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия сопровождает убийствами в Украине работу Генеральной Ассамблеи ООН — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек ООН предупредил о красной линии для человечества
ООН
Генсек ООН призывает человечество опомниться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?