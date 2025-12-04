ООН вимагає від Росії негайно повернути всіх викрадених українських дітей — резолюція

ООН вимагає негайного повернення викрадених РФ українських дітей

Зі 193 членів ООН «за» проголосувала 91 країна, «проти» - 12, утрималося – 57.

Проти резолюції, окрім Росії, висловилися, Білорусь, Буркіна-Фасо, Куба, Північна Корея, Іран, Нігер, Судан.

Резолюція вимагає від Росії «негайного, безпечного та безумовного повернення всіх українських дітей, які були примусово переміщені або депортовані».

Також мають припинені будь-які практики щодо примусового переміщення, депортації, розлучення з родинами, зміни персонального статусу дітей - «зокрема через громадянство, усиновлення чи влаштування в прийомні сім’ї» - і спроби «ідеологічного впливу» на них.

У документі наголошується, що доля українських дітей, яких із 2014 року було розлучено з родинами, зокрема шляхом примусового переміщення в межах тимчасово окупованої території та депортації до Російської Федерації, викликає «глибоку стурбованість».

Голосування за резолюцію ООН

Генасамблея відзначає, що такі дії РФ суперечать Женевським конвенціям та іншим документам, які забороняють «індивідуальні або масові примусові переміщення, а також депортації захищених осіб з окупованої території незалежно від мотиву».

Держави ООН засудили законодавчі й адміністративні заходи Росії починаючи з 2022 року, які спрощують надання громадянства українським дітям, передусім сиротам. Поширити

Документ підкреслює необхідність забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусових переміщень і депортацій.

Генасамблея підтримала зусилля держав та міжнародних організацій, спрямовані на «швидке, безпечне та безумовне повернення» дітей та їхню подальшу реабілітацію. Окремо згадано роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Генасамблея звернулася до Генерального секретаря ООН з проханням задіяти свої «добрі послуги», зокрема через спецпредставника з питань дітей і збройних конфліктів, задля отримання «повної інформації про місцеперебування, стан здоров’я, добробут і правовий статус» дітей та забезпечення безперешкодного доступу до них міжнародних гуманітарних і моніторингових організацій.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: