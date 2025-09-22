Росія супроводжує вбивствами в Україні роботу Генеральної Асамблеї ООН — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія супроводжує вбивствами в Україні роботу Генеральної Асамблеї ООН — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Російська Федерація завдала по Україні масованого удару напередодні початку Генасамблеї ООН. Світ повинен посилити санкції проти агресора.

Головні тези:

  • Росія завдала масованого удару по Україні перед початком Генеральної Асамблеї ООН, що є підлістю та агресією.
  • Президент Зеленський закликає світ засудити дії Росії та посилити міжнародний тиск на агресора.
  • Запоріжжя та інші регіони України зазнали значних матеріальних руйнувань та людських втрат внаслідок російського вторгнення.

Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

Зеленський нагадав, що наразі тривають рятувальні роботи та розбір завалів після російського удару по Запоріжжю. За його словами, керовані авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент також повідомив, що під ударами дронів уночі опинилися Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Загалом зафіксовано понад 140 безпілотників, частина з яких — "Шахеди".

У Сумах пошкоджено підприємство з виробництва хліба, школу та дитячий садок, одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнала також школа в Малотаранівці на Донеччині.

Зеленський наголосив, що всюди, де потрібно, працюють відповідні служби.

Окремо президент нагадав, що розпочинає роботу Генеральна Асамблея ООН. Він підкреслив, що вже вчетверте Росія супроводжує цей щорічний дипломатичний захід своїми вбивствами.

Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову.

Він додав, що санкції, політичний тиск і відповідальність Росії за війну є необхідними, і висловив вдячність усім партнерам за підтримку України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив про створення Штурмових військ
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував важливу зустріч з Трампом
Зеленський і Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готує новий обмін полоненими з Росією — Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?