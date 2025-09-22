Росія супроводжує вбивствами в Україні роботу Генеральної Асамблеї ООН — Зеленський

Російська Федерація завдала по Україні масованого удару напередодні початку Генасамблеї ООН. Світ повинен посилити санкції проти агресора.
Головні тези:
- Росія завдала масованого удару по Україні перед початком Генеральної Асамблеї ООН, що є підлістю та агресією.
- Президент Зеленський закликає світ засудити дії Росії та посилити міжнародний тиск на агресора.
- Запоріжжя та інші регіони України зазнали значних матеріальних руйнувань та людських втрат внаслідок російського вторгнення.
Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію
Зеленський нагадав, що наразі тривають рятувальні роботи та розбір завалів після російського удару по Запоріжжю. За його словами, керовані авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.
Президент також повідомив, що під ударами дронів уночі опинилися Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Загалом зафіксовано понад 140 безпілотників, частина з яких — "Шахеди".
Зеленський наголосив, що всюди, де потрібно, працюють відповідні служби.
Окремо президент нагадав, що розпочинає роботу Генеральна Асамблея ООН. Він підкреслив, що вже вчетверте Росія супроводжує цей щорічний дипломатичний захід своїми вбивствами.
Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову.
Він додав, що санкції, політичний тиск і відповідальність Росії за війну є необхідними, і висловив вдячність усім партнерам за підтримку України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-