Росія супроводжує вбивствами в Україні роботу Генеральної Асамблеї ООН — Зеленський

Російська Федерація завдала по Україні масованого удару напередодні початку Генасамблеї ООН. Світ повинен посилити санкції проти агресора.

Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію

Зеленський нагадав, що наразі тривають рятувальні роботи та розбір завалів після російського удару по Запоріжжю. За його словами, керовані авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Володимир Зеленський Президент України

Президент також повідомив, що під ударами дронів уночі опинилися Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Загалом зафіксовано понад 140 безпілотників, частина з яких — "Шахеди".

У Сумах пошкоджено підприємство з виробництва хліба, школу та дитячий садок, одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнала також школа в Малотаранівці на Донеччині. Поширити

Зеленський наголосив, що всюди, де потрібно, працюють відповідні служби.

Окремо президент нагадав, що розпочинає роботу Генеральна Асамблея ООН. Він підкреслив, що вже вчетверте Росія супроводжує цей щорічний дипломатичний захід своїми вбивствами.

Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову.

Він додав, що санкції, політичний тиск і відповідальність Росії за війну є необхідними, і висловив вдячність усім партнерам за підтримку України.