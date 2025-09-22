Россия сопровождает убийствами в Украине работу Генеральной Ассамблеи ООН — Зеленский
Россия сопровождает убийствами в Украине работу Генеральной Ассамблеи ООН — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Российская Федерация нанесла по Украине массированный удар накануне начала Генассамблеи ООН. Мир должен ужесточить санкции против агрессора.

Главные тезисы

  • Россия нанесла массированный удар по Украине перед началом Генеральной Ассамблеи ООН, вызвав значительные разрушения и человеческие потери.
  • Президент Зеленский призывает мир осудить действия России и увеличить давление на агрессора, требует новых общих шагов по восстановлению международного права.
  • В результате российского вторжения пострадали не только Запорожье, но и другие регионы Украины, что подтверждается данными о поврежденных инфраструктуре и погибших людях.

Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Зеленский напомнил, что сейчас продолжаются спасательные работы и разбор завалов после российского удара по Запорожью. По его словам, управляемые авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также сообщил, что под ударами дронов ночью оказались Донбасса, Днепровщина, Сумщина, Киевщина, Харьковщина и Херсонщина. Всего зафиксировано более 140 беспилотников, часть из которых — "Шахеды".

В Сумах повреждено предприятие по производству хлеба, школу и детский сад, один человек получил ранения. Разрушений испытала также школа в Малотарановке Донецкой области.

Зеленский подчеркнул, что повсюду, где нужно, работают соответствующие службы.

Отдельно президент напомнил, что начинает работу Генеральная Ассамблея ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.

Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые общие шаги всех в мире, которые считают, что международное право должно заработать снова.

Он добавил, что санкции, политическое давление и ответственность России за войну необходимы, и выразил благодарность всем партнерам за поддержку Украины.

