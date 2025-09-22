Россия сопровождает убийствами в Украине работу Генеральной Ассамблеи ООН — Зеленский

Российская Федерация нанесла по Украине массированный удар накануне начала Генассамблеи ООН. Мир должен ужесточить санкции против агрессора.

Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Зеленский напомнил, что сейчас продолжаются спасательные работы и разбор завалов после российского удара по Запорожью. По его словам, управляемые авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент также сообщил, что под ударами дронов ночью оказались Донбасса, Днепровщина, Сумщина, Киевщина, Харьковщина и Херсонщина. Всего зафиксировано более 140 беспилотников, часть из которых — "Шахеды".

В Сумах повреждено предприятие по производству хлеба, школу и детский сад, один человек получил ранения. Разрушений испытала также школа в Малотарановке Донецкой области. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что повсюду, где нужно, работают соответствующие службы.

Отдельно президент напомнил, что начинает работу Генеральная Ассамблея ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.

Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые общие шаги всех в мире, которые считают, что международное право должно заработать снова.

Он добавил, что санкции, политическое давление и ответственность России за войну необходимы, и выразил благодарность всем партнерам за поддержку Украины.