Россия сопровождает убийствами в Украине работу Генеральной Ассамблеи ООН — Зеленский

Российская Федерация нанесла по Украине массированный удар накануне начала Генассамблеи ООН. Мир должен ужесточить санкции против агрессора.
Главные тезисы
- Россия нанесла массированный удар по Украине перед началом Генеральной Ассамблеи ООН, вызвав значительные разрушения и человеческие потери.
- Президент Зеленский призывает мир осудить действия России и увеличить давление на агрессора, требует новых общих шагов по восстановлению международного права.
- В результате российского вторжения пострадали не только Запорожье, но и другие регионы Украины, что подтверждается данными о поврежденных инфраструктуре и погибших людях.
Зеленский призвал мир усилить давление на Россию
Зеленский напомнил, что сейчас продолжаются спасательные работы и разбор завалов после российского удара по Запорожью. По его словам, управляемые авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
Президент также сообщил, что под ударами дронов ночью оказались Донбасса, Днепровщина, Сумщина, Киевщина, Харьковщина и Херсонщина. Всего зафиксировано более 140 беспилотников, часть из которых — "Шахеды".
Зеленский подчеркнул, что повсюду, где нужно, работают соответствующие службы.
Отдельно президент напомнил, что начинает работу Генеральная Ассамблея ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.
Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые общие шаги всех в мире, которые считают, что международное право должно заработать снова.
Он добавил, что санкции, политическое давление и ответственность России за войну необходимы, и выразил благодарность всем партнерам за поддержку Украины.
