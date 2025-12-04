Росія "перевиховує" викрадених українських дітей у таборах КНДР та Білорусі
Україна
Дата публікації

Росія "перевиховує" викрадених українських дітей у таборах КНДР та Білорусі

діти
Джерело:  online.ua

У Північній Кореї зафіксували табори "перевиховання" українських дітей з тимчасово захоплених росіянами територій України. Є такі “заклади” і в Білорусі.

Головні тези:

  • Росія утримує українських дітей у таборах “перевиховання” на території не лише власної країни, але і у Білорусі та Північній Кореї.
  • Існує щонайменше 165 таких таборів, де дітей мілітаризують і русифікують під контролем російських окупаційних сил.
  • Кремль подає процес “перевиховання” як депортацію під прикриттям “евакуації”, не розголошуючи повних списків дітей та не забезпечуючи їхнього добровільного повернення.

Росія знущається над викраденими українськими дітьми у таборах

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.

Росія утримує українських дітей не лише на своїй території, а й у Білорусі та Північній Кореї. Загалом створено щонайменше 165 таборів, де дітей мілітаризують і русифікують, — зазначила експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

За її словами, Кремль подає депортацію як "евакуацію", але не передає списки дітей Червоному Хресту, не пояснює підстав їхнього утримання і не забезпечує добровільного повернення.

Натомість — депортація, надання громадянства РФ, усиновлення та повна русифікація, — заявила Рашевська.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

