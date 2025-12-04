Росія "перевиховує" викрадених українських дітей у таборах КНДР та Білорусі

У Північній Кореї зафіксували табори "перевиховання" українських дітей з тимчасово захоплених росіянами територій України. Є такі “заклади” і в Білорусі.

Росія знущається над викраденими українськими дітьми у таборах

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.

Росія утримує українських дітей не лише на своїй території, а й у Білорусі та Північній Кореї. Загалом створено щонайменше 165 таборів, де дітей мілітаризують і русифікують, — зазначила експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Поширити

За її словами, Кремль подає депортацію як "евакуацію", але не передає списки дітей Червоному Хресту, не пояснює підстав їхнього утримання і не забезпечує добровільного повернення.

Натомість — депортація, надання громадянства РФ, усиновлення та повна русифікація, — заявила Рашевська.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: