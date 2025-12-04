Росія "перевиховує" викрадених українських дітей у таборах КНДР та Білорусі

У Північній Кореї зафіксували табори "перевиховання" українських дітей з тимчасово захоплених росіянами територій України. Є такі “заклади” і в Білорусі.
Головні тези:
- Росія утримує українських дітей у таборах “перевиховання” на території не лише власної країни, але і у Білорусі та Північній Кореї.
- Існує щонайменше 165 таких таборів, де дітей мілітаризують і русифікують під контролем російських окупаційних сил.
- Кремль подає процес “перевиховання” як депортацію під прикриттям “евакуації”, не розголошуючи повних списків дітей та не забезпечуючи їхнього добровільного повернення.
Росія знущається над викраденими українськими дітьми у таборах
Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.
За її словами, Кремль подає депортацію як "евакуацію", але не передає списки дітей Червоному Хресту, не пояснює підстав їхнього утримання і не забезпечує добровільного повернення.
Натомість — депортація, надання громадянства РФ, усиновлення та повна русифікація, — заявила Рашевська.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
