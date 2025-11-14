"Собиратели шахедов". РФ привлечет около 12 тыс граждан КНДР для работы в Алабуге

Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из Северной Кореи (КНДР) для сборки ударных дронов типа Shahed в Алабуге, Татарстан.
Главные тезисы
- Россия привлечет 12 тысяч сборщиков из Северной Кореи для работы в производстве ударных дронов типа Shahed в Алабуге, Татарстан.
- Северокорейские работники будут получать 2,5 доллара в час и работать не менее 12 часов в смену.
- Экономическая зона Алабуга станет местом работы для сборщиков шахедов, прибывших из КНДР.
Северокорейские сборщики шахедов прибудут в Алабугу — ГУР
По данным ГУР, в конце октября 2025 г. в Министерстве иностранных дел России состоялась встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company.
Эта компания отвечает за вербовку и отправку северных корейцев на работу за границу.
Северные корейцы будут получать 2,5 долл. в час за свою работу, сообщают в ГУР.
Украина неоднократно атаковала российские предприятия в Алабуге. Так, 15 июня Силы обороны Украины атаковали дронами мощности завода по производству БПЛА.