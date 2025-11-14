"Собиратели шахедов". РФ привлечет около 12 тыс граждан КНДР для работы в Алабуге

Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из Северной Кореи (КНДР) для сборки ударных дронов типа Shahed в Алабуге, Татарстан.

Северокорейские сборщики шахедов прибудут в Алабугу — ГУР

По данным ГУР, в конце октября 2025 г. в Министерстве иностранных дел России состоялась встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company.

Эта компания отвечает за вербовку и отправку северных корейцев на работу за границу.

Цех по производству шахедов в Алабуге

Северные корейцы будут получать 2,5 долл. в час за свою работу, сообщают в ГУР.

Смена для работников будет длиться не менее 12 часов. Будут работать они в экономической зоне Алабуга, в Татарстане. Поделиться

Украина неоднократно атаковала российские предприятия в Алабуге. Так, 15 июня Силы обороны Украины атаковали дронами мощности завода по производству БПЛА.