"Збирачі шахедів". РФ залучить близько 12 тис громадян КНДР для роботи в Алабузі

Росія планує залучити 12 тисяч працівників з Північної Кореї (КНДР) для складання ударних дронів типу Shahed в Алабузі, Татарстан.
Головні тези:
- РФ планує залучити 12 тисяч громадян КНДР для роботи у виробництві ударних дронів типу Shahed.
- Північнокорейські збирачі шахедів отримуватимуть 2,5 долара на годину та будуть працювати щонайменше 12 годин на зміну.
- Працівники будуть працювати в економічній зоні Алабуга в Татарстані, де раніше були атаковані українськими силами.
Північнокорейські збирачі шахедів прибудуть до Алабуги — ГУР
За даними ГУР, наприкінці жовтня 2025 року в Міністерстві закордонних справ Росії відбулась зустріч російських урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company.
Ця компанія відповідає за вербування та відправлення північних корейців на роботу за кордон.
Північні корейці отримуватимуть 2,5 дол на годину за свою роботу, повідомляють в ГУР.
Україна неодноразово атакувала російські підприємства в Алабузі. Так, 15 червня Сили оборони України атакували дронами потужності заводу з виробництва БПЛА.