"Збирачі шахедів". РФ залучить близько 12 тис громадян КНДР для роботи в Алабузі
Світ
Дата публікації

"Збирачі шахедів". РФ залучить близько 12 тис громадян КНДР для роботи в Алабузі

ГУР
шахед
Росія планує залучити 12 тисяч працівників з Північної Кореї (КНДР) для складання ударних дронів типу Shahed в Алабузі, Татарстан.

Головні тези:

  • РФ планує залучити 12 тисяч громадян КНДР для роботи у виробництві ударних дронів типу Shahed.
  • Північнокорейські збирачі шахедів отримуватимуть 2,5 долара на годину та будуть працювати щонайменше 12 годин на зміну.
  • Працівники будуть працювати в економічній зоні Алабуга в Татарстані, де раніше були атаковані українськими силами.

Північнокорейські збирачі шахедів прибудуть до Алабуги — ГУР

За даними ГУР, наприкінці жовтня 2025 року в Міністерстві закордонних справ Росії відбулась зустріч російських урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company.

Ця компанія відповідає за вербування та відправлення північних корейців на роботу за кордон.

Цех з виробництва шахедів у Алабузі

Північні корейці отримуватимуть 2,5 дол на годину за свою роботу, повідомляють в ГУР.

Зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин. Працюватимуть вони в економічній зоні Алабуга, в Татарстані.

Україна неодноразово атакувала російські підприємства в Алабузі. Так, 15 червня Сили оборони України атакували дронами потужності заводу з виробництва БПЛА.

