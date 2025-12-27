КНДР показала масове виробництво копій російських "Іскандерів"

Режим диктатора КНДР Кім Чен Ина вперше публічно показав масштаби виробництва балістичних ракет KN-23. Що важливо розуміти, вони є копією російської ракети 9М723 комплексу "Іскандер".

Що відбувається в Північній Кореї

Перші фотопідтвердження опублікувало державне агентство KCNA.

Що важливо розуміти, це відбулося після інспекції ракетних підприємств главою КНДР Кім Чен Ином.

Північнокорейські пропагандисти офіційно підтвердили, що диктатор Кім Чен Ин відвідав ключові ракетні заводи.

На цьому тлі він публічно зажадав наростити темпи виробництва, а також створювати нові військово-промислові підприємства.

Офіційний Пхеньян чітко дав зрозуміти, що вказані заходи повинні увійти до стратегії розвитку Трудової партії Кореї на 2026 рік.

На опублікованих фото видно цех зі складання близько 100 ракет KN-23, що свідчить про серійний характер виробництва. Ракети зовні та за характеристиками повторюють російський "Іскандер", однак мають помітні конструктивні відмінності, зокрема в хвостовому відсіку.

Варто також зазначити, що KN-23 вже використовуються у війні проти України.