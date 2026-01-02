Армія РФ атакувала лікарню на Чернігівщині та Дніпропетровщину

Ввечері 1 січня російські загарбники завдали ударів трьома безпілотниками по лікарні в місті Семенівка Чернігівської області. Також ворог вкотре атакував Дніпропетровську область — відомо про щонайменше двох постраждалих серед цивільного населення.
Головні тези:
- Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань у лікарні уточнюється.
Росія продовжує атакувати цивільних в Україні
З заявою з цього приводу виступив очільник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Окрім того, повідомляється, що двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область.
Як повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко, також почалися пожежі, пошкоджено навчальний заклад.
За його словами, у Синельниківському районі горіли гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Ба більше, під удар ворога потрапив ліцей, спортзал і приватна оселя.
У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено транспортні засоби.
Нікополь російські окупанти атакували FPV-дронами.
Також вказано, сили ППО змогли знешкодити в області 17 російських безпілотників.
