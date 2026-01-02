Армія РФ атакувала лікарню на Чернігівщині та Дніпропетровщину
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала лікарню на Чернігівщині та Дніпропетровщину

ДСНС України
Росія продовжує атакувати цивільних в Україні

Ввечері 1 січня російські загарбники завдали ударів трьома безпілотниками по лікарні в місті Семенівка Чернігівської області. Також ворог вкотре атакував Дніпропетровську область — відомо про щонайменше двох постраждалих серед цивільного населення.

Головні тези:

  • Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань у лікарні уточнюється.
  • У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено транспортні засоби.

Росія продовжує атакувати цивільних в Україні

З заявою з цього приводу виступив очільник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Російські терористи щойно завдали удару трьома дронами по лікарні в Семенівці. Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюється. Росія — країна-терорист! — написав він.

Фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

Окрім того, повідомляється, що двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область.

Як повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко, також почалися пожежі, пошкоджено навчальний заклад.

Ворог вдарив по Синельниківщині безпілотниками. Поцілив по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах. Постраждали двоє людей.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

в.о. голови Дніпропетровської ОВА

За його словами, у Синельниківському районі горіли гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Ба більше, під удар ворога потрапив ліцей, спортзал і приватна оселя.

У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено транспортні засоби.

Нікополь російські окупанти атакували FPV-дронами.

Також вказано, сили ППО змогли знешкодити в області 17 російських безпілотників.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Великий бізнес Росії стикнувся з наймасштабнішою кризою з 1990-х років
Кремль
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР показала масове виробництво копій російських "Іскандерів"
КНДР почала масово виробляти копії російських "Іскандерів"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб Росії припустився фатальної помилки на фронті
Армія РФ не змогла правильно розрахувати свої сили та ресурси

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?