Армія РФ атакувала лікарню на Чернігівщині та Дніпропетровщину

Ввечері 1 січня російські загарбники завдали ударів трьома безпілотниками по лікарні в місті Семенівка Чернігівської області. Також ворог вкотре атакував Дніпропетровську область — відомо про щонайменше двох постраждалих серед цивільного населення.

Росія продовжує атакувати цивільних в Україні

З заявою з цього приводу виступив очільник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Російські терористи щойно завдали удару трьома дронами по лікарні в Семенівці. Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюється. Росія — країна-терорист! — написав він. Поширити

Фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

Окрім того, повідомляється, що двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область.

Як повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко, також почалися пожежі, пошкоджено навчальний заклад.

Ворог вдарив по Синельниківщині безпілотниками. Поцілив по Слов'янській, Богинівській і Васильківській громадах. Постраждали двоє людей. Владислав Гайваненко в.о. голови Дніпропетровської ОВА

За його словами, у Синельниківському районі горіли гараж, літня кухня та прибудова до будинку. Ба більше, під удар ворога потрапив ліцей, спортзал і приватна оселя.

У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено транспортні засоби.

Нікополь російські окупанти атакували FPV-дронами.