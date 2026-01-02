DeepState подсчитал площадь Украины, которую РФ оккупировала в 2025 году

После подробных подсчетов аналитический проект DeepState пришел к выводу, что в прошлом году Россия смогла захватить 4336 квадратных километров украинской территории.
Главные тезисы
- 2025 год был действительно сложным для Сил Обороны.
- В общей сложности Россия захватила 116 165 кв км Украины.
Продвижение РФ на поле боя остается очень медленным
Как отмечают аналитики, речь идет об около 0.72% всей территории Украины.
Что важно понимать, в целом с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 кв. км или 1.28% от всей территории.
В разрезе областей ситуация с оккупацией следующая:
Днепропетровская — 0.6% (за последний год +0.6)
Сумская — 1.0% (+1)
Харьковская — 4.7% (+1.3)
Херсонская — 72% (-)
Запорожская — 74.8% (+2.1)
Донецкая — 78.1% (+10.6)
Луганская — 99.6% (+0.6)
Если сравнивать с первым годом полномасштабной войны, то ситуация изменилась следующим образом:
Днепропетровская — было 0%, стало 0.6%
Сумская — было 0%, стало 1%
Харьковская — было 1.9%, стало 4.7%
Херсонская — ничего не изменилось
Запорожская — было 72.8%, стало 74.8%
Донецка — было 56.7%, стало 78.1%
Луганская — было 97.9%, стало 99.6%
В общей сложности Россия захватила 116 165 кв км Украины. Что важно понимать, речь идет об 19.25% от всей территории или каждый 5-й кв км.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-