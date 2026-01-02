DeepState подсчитал площадь Украины, которую РФ оккупировала в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

DeepState подсчитал площадь Украины, которую РФ оккупировала в 2025 году

Продвижение РФ на поле боя остается очень медленным
Читати українською
Источник:  DeepState

После подробных подсчетов аналитический проект DeepState пришел к выводу, что в прошлом году Россия смогла захватить 4336 квадратных километров украинской территории.

Главные тезисы

  • 2025 год был действительно сложным для Сил Обороны.
  • В общей сложности Россия захватила 116 165 кв км Украины.

Продвижение РФ на поле боя остается очень медленным

Как отмечают аналитики, речь идет об около 0.72% всей территории Украины.

Что важно понимать, в целом с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 кв. км или 1.28% от всей территории.

По сравнению с предыдущими годами, 2025 год был действительно сложным для Сил Обороны Украины, — отмечает команда DeepState.

В разрезе областей ситуация с оккупацией следующая:

  • Днепропетровская — 0.6% (за последний год +0.6)

  • Сумская — 1.0% (+1)

  • Харьковская — 4.7% (+1.3)

  • Херсонская — 72% (-)

  • Запорожская — 74.8% (+2.1)

  • Донецкая — 78.1% (+10.6)

  • Луганская — 99.6% (+0.6)

Если сравнивать с первым годом полномасштабной войны, то ситуация изменилась следующим образом:

  • Днепропетровская — было 0%, стало 0.6%

  • Сумская — было 0%, стало 1%

  • Харьковская — было 1.9%, стало 4.7%

  • Херсонская — ничего не изменилось

  • Запорожская — было 72.8%, стало 74.8%

  • Донецка — было 56.7%, стало 78.1%

  • Луганская — было 97.9%, стало 99.6%

В общей сложности Россия захватила 116 165 кв км Украины. Что важно понимать, речь идет об 19.25% от всей территории или каждый 5-й кв км.

Крым без изменений на 100% оккупирован. А процент оккупированной на Кинбурнской косе Николаевской области роли не играет в цифрах, — отмечают аналитики.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина еще на 2 месяца заблокировала экспорт российского бензина и дизеля
Украина продолжает добивать экономику России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала больницу на Черниговщине и Днепропетровщину
ДСНС Украины
Россия продолжает атаковать гражданских в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 86 целей
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты отражения атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?