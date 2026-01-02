Генштаб оголосив втрати армії РФ у перший день 2026 року

Протягом 1 січня 2026 року авіація та ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили чотири райони зосередження та два пункти управління російських загарбників. Ба більше, воїни Сил оборони встигли ліквідувати 910 солдатів РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на ранок 2 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 209 880 (+910) осіб;
танків — 11 494 (+6) од;
бойових броньованих машин — 23 851 (+2) од;
артилерійських систем — 35 720 (+42) од;
РСЗВ — 1 589 (+2) од;
засобів ППО — 1 267 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 043 (+590) од;
крилатих ракет — 4 137 (+1) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 72 587 (+169) од.
Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу.
Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе.
