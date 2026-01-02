Генштаб объявил потери армии РФ в первый день 2026 года
Генштаб объявил потери армии РФ в первый день 2026 года

Генштаб ВСУ
ВСУ
В течение 1 января 2026 авиация и ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления российских захватчиков. Более того, воины Сил обороны успели ликвидировать 910 солдат РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1 409-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего вчера на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на утро 2 января 2026

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1209880 (+910) человек;

  • танков — 11 494 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 851 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 35 720 (+42) ед;

  • РСЗО — 1 589 (+2) ед;

  • средств ПВО — 1267 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 043 (+590) ед;

  • крылатых ракет — 4 137 (+1) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 72587 (+169) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу.

Кроме этого, произвел 3508 обстрелов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе.

