Генштаб объявил потери армии РФ в первый день 2026 года

В течение 1 января 2026 авиация и ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления российских захватчиков. Более того, воины Сил обороны успели ликвидировать 910 солдат РФ.
Главные тезисы
- Начались 1 409-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Всего вчера на фронте произошло 98 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на утро 2 января 2026
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1209880 (+910) человек;
танков — 11 494 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 23 851 (+2) ед;
артиллерийских систем — 35 720 (+42) ед;
РСЗО — 1 589 (+2) ед;
средств ПВО — 1267 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 043 (+590) ед;
крылатых ракет — 4 137 (+1) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 72587 (+169) ед.
Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу.
Кроме этого, произвел 3508 обстрелов, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе.
