Россия совершила одну из самых массированных атак на Запорожье — видео

В последние праздничные дни армия РФ не прекращала атаковать Запорожье и пригород. Глава местной ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что именно этой ночью произошла одна из самых массированных вражеских атак беспилотниками.
Главные тезисы
- В больницах Запорожья после атак врага до сих пор находятся 30 человек.
- Известно о десятках поврежденных домов и коммерческих помещений.
Массированная атака России на Запорожье — что известно
По его словам, российские оккупанты 9 раз смогли попасть дронами по территории города.
Враг традиционно атаковал жилые дома, торговые объекты и инфраструктуру.
Сейчас известно о десятках поврежденных домов и коммерческих помещений.
Иван Федоров также озвучил актуальные задачи для местных властей и соответствующих служб:
в 12 многоэтажках восстановить герметичность — закрыть выбитые окна, двери, балконы, учитывая минусовую температуру;
полностью расчистить близлежащие территории и дорожное полотно в центральной части города, в частности, в Днепровском районе.
По словам Федорова, ночью враг пытался бить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом.
