Россия совершила одну из самых массированных атак на Запорожье — видео

В последние праздничные дни армия РФ не прекращала атаковать Запорожье и пригород. Глава местной ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что именно этой ночью произошла одна из самых массированных вражеских атак беспилотниками.

Массированная атака России на Запорожье — что известно

Этой ночью произошла одна из самых массированных атак беспилотниками. Прежде всего, спасибо Силам обороны Украины — значительная часть вражеских целей была уничтожена еще на подлете в город. Именно это позволило избежать раненых среди жителей этой ночью. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

По его словам, российские оккупанты 9 раз смогли попасть дронами по территории города.

Враг традиционно атаковал жилые дома, торговые объекты и инфраструктуру.

Сейчас известно о десятках поврежденных домов и коммерческих помещений.

В больницах Запорожья продолжают находиться 30 человек, пострадавших во время предыдущих массированных атак. Медики оказывают всю необходимую помощь. Поделиться

Иван Федоров также озвучил актуальные задачи для местных властей и соответствующих служб:

в 12 многоэтажках восстановить герметичность — закрыть выбитые окна, двери, балконы, учитывая минусовую температуру;

полностью расчистить близлежащие территории и дорожное полотно в центральной части города, в частности, в Днепровском районе.

По словам Федорова, ночью враг пытался бить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом.