Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Запоріжжя — відео

Протягом останніх святкових днів армія РФ не припиняла атакувати Запоріжжя та передмістя. Очільник місцевої ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що саме цієї ночі відбулася одна з наймасованіших ворожих атак безпілотниками.
Головні тези:
- У лікарнях Запоріжжя після атак ворога досі знаходяться 30 людей.
Масована атака Росії на Запоріжжя — що відомо
За його словами, російські окупанти 9 разів змогли поцілити дронами по території міста.
Ворог традиційно атакував житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.
Наразі відомо про десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.
Іван Федоров також озвучив актуальні завдання для місцевої влади та відповідних служб:
у 12 багатоповерхівках відновити герметичність — закрити вибиті вікна, двері, балкони, з огляду на мінусову температуру;
повністю розчистити прилеглі території та дорожнє полотно в центральній частині міста, зокрема в Дніпровському районі.
За словами Федорова, протягом ночі ворог намагався бити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом.
