Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Запоріжжя — відео

Протягом останніх святкових днів армія РФ не припиняла атакувати Запоріжжя та передмістя. Очільник місцевої ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що саме цієї ночі відбулася одна з наймасованіших ворожих атак безпілотниками.

Масована атака Росії на Запоріжжя — що відомо

Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками. Передусім дякую Силам оборони України — значну частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі. Іван Федоров Голова Запорізької ОВА

За його словами, російські окупанти 9 разів змогли поцілити дронами по території міста.

Ворог традиційно атакував житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.

Наразі відомо про десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

У лікарнях Запоріжжя продовжують перебувати 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак. Медики надають усю необхідну допомогу. Поширити

Іван Федоров також озвучив актуальні завдання для місцевої влади та відповідних служб:

у 12 багатоповерхівках відновити герметичність — закрити вибиті вікна, двері, балкони, з огляду на мінусову температуру;

повністю розчистити прилеглі території та дорожнє полотно в центральній частині міста, зокрема в Дніпровському районі.

За словами Федорова, протягом ночі ворог намагався бити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом.