Спикер парламента Чехии набросился с обвинениями на команду Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

Спикер парламента Чехии набросился с обвинениями на команду Зеленского

Томио Окамура требует бросить Украину на произвол судьбы
Читати українською
Источник:  online.ua

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура выступил с серией новых скандальных заявлений об Украине и администрации президента Владимира Зеленского. Он еще раз цинично потребовал остановить предоставление оружия и помощи ВСУ.

Главные тезисы

  • Томио Окамура призвал страну отказаться от поддержки Украины, пока не началась Третья мировая.
  • Спикер критикует западные компании и правительства за предоставление неэффективного оружия для ВСУ.

Томио Окамура требует бросить Украину на произвол судьбы

Как сообщает издание Ceske Noviny, с новыми циничными заявлениями по поводу российско-украинской войны он выступил во время новогоднего поздравления.

Чиновник начал утверждать, что власти Чехии, мол, больше не имеют права использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправления его "для продолжения совершенно бессмысленной войны".

На этом фоне Томио Окамура призвал свою страну отказаться от европейского курса поддержки Украины, потому что он якобы ведет к Третьей мировой войне.

Я понимаю, что для Запада хорошо, когда мы платим западным оружейным компаниям за неэффективное оружие, которому россияне даже не дадут доехать до фронта.

Томио Окамура

Томио Окамура

Спикер парламента Чехии

Под шквал критики со стороны спикера в очередной раз попал украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своей командой.

Их Окамура цинично обвинил в хищении финансовой помощи, которую Запад выделяет для ВСУ:

Деньги текут по всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота.

