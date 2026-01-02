Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура выступил с серией новых скандальных заявлений об Украине и администрации президента Владимира Зеленского. Он еще раз цинично потребовал остановить предоставление оружия и помощи ВСУ.
Главные тезисы
- Томио Окамура призвал страну отказаться от поддержки Украины, пока не началась Третья мировая.
- Спикер критикует западные компании и правительства за предоставление неэффективного оружия для ВСУ.
Томио Окамура требует бросить Украину на произвол судьбы
Как сообщает издание Ceske Noviny, с новыми циничными заявлениями по поводу российско-украинской войны он выступил во время новогоднего поздравления.
Чиновник начал утверждать, что власти Чехии, мол, больше не имеют права использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправления его "для продолжения совершенно бессмысленной войны".
На этом фоне Томио Окамура призвал свою страну отказаться от европейского курса поддержки Украины, потому что он якобы ведет к Третьей мировой войне.
Под шквал критики со стороны спикера в очередной раз попал украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своей командой.
Их Окамура цинично обвинил в хищении финансовой помощи, которую Запад выделяет для ВСУ:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-