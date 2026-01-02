"Создали монстра". На фронте началась эра роботов-убийц
"Создали монстра". На фронте началась эра роботов-убийц

Работы-убийцы - сверхмощное, однако опасное оружие
Источник:  The New York Times

Издание The New York Times пообщалось с украинскими воинами и разработчиками и пришло к выводу, что в течение 2025 года российско-украинская война спровоцировала действительно жуткие трансформации на поле боя, которые могут привести к крайне неожиданным последствиям. Прежде всего, речь идет о начале доминирования на фронте роботов-убийц.

Главные тезисы

  • Появление дронов Bumblebee на фронте стало настоящим шоком для российской армии.
  • Автономные дроны способны самостоятельно распознавать вражеские цели и наносить удары, однако они также представляют серьезную угрозу для гражданских.

Работы-убийцы — сверхмощное, однако опасное оружие

Настоящим шоком для российской армии стало появление на фронте дронов Bumblebee, которые начали активно использовать Силы обороны Украины.

Враг описывал Bumblebee как "загадочный дрон с чипсетами и материнской платой высочайшего качества, что соответствует уровню ведущих мировых производителей микроэлектроники".

Более того, российские специалисты пришли к выводу, что эта новейшая технология продемонстрирует свою эффективность в будущем, а сфера ее применения "продолжит расширяться".

Беспилотники Bumblebee редко летают поодиночке. Украина превратилась в полигон для испытаний с боевой стрельбой, где производители оружия, правительства, венчурные капиталисты, передовые подразделения, а также программисты и инженеры со всего Запада сотрудничают для создания нового оружия.

Более того, на новый уровень вышли разработка и использование автономных дронов.

Фактически они самостоятельно совершают взлет, зависают в воздухе, долетают до нужных вражеских локаций, распознают российские цели, а также наносят финальный удар.

Главная проблема заключается в том, что даже "поразительно точное" оружие, к примеру, ракеты с GPS-наведением или бомбы с лазерной наводкой, часто попадают не в те цели, убивая невинных людей.

Де-факто речь идет о том, что полуавтономные дроны существенно ухудшают эту ситуацию.

Я думаю, мы создали монстра… И я не уверен, куда он приведет, — признался журналистам физик Назар Бигун, который пишет программное обеспечение для нанесения ударов по вражеским целям.

