Путин готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами — разведка

Служба внешней разведки Украины опубликовала новое важное предупреждение о планах российского диктатора Владимира Путина. Что важно понимать, речь идет о продолжении специальной операции Кремля, нацеленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США.

Путин планирует масштабную провокацию — к чему готовиться

Как удалось узнать разведчикам, указанная операция носит комплексный характер.

Официальная Москва начала активно распространять новые сфальсифицированные информационные поводы, чтобы подготовить российскую и зарубежную аудиторию к более масштабной волне эскалации.

С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время — накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю, — сказано в заявлении СВР. Поделиться

Что касается места провокации, то Путин может выбрать культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в стране-агрессорке, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Более того, Кремль будет пытаться сфальсифицировать доказательства причастности Украины.

В этих целях спецслужбы РФ могут использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены на место провокации с линии боевого столкновения.

Служба внешней разведки обращает внимание на то, что эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб.

Что важно понимать, Путин уже многократно использовал эту тактику внутри РФ, а ныне эта же модель экспортируется наружу.