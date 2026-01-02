Путин готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами — разведка

Служба внешней разведки Украины опубликовала новое важное предупреждение о планах российского диктатора Владимира Путина. Что важно понимать, речь идет о продолжении специальной операции Кремля, нацеленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США.
Главные тезисы
- Для фальсификации улик причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства.
- СМИ должны подвергать сомнению и тщательно проверять все обнародованные Кремлем материалы.
Путин планирует масштабную провокацию — к чему готовиться
Как удалось узнать разведчикам, указанная операция носит комплексный характер.
Официальная Москва начала активно распространять новые сфальсифицированные информационные поводы, чтобы подготовить российскую и зарубежную аудиторию к более масштабной волне эскалации.
Что касается места провокации, то Путин может выбрать культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в стране-агрессорке, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Более того, Кремль будет пытаться сфальсифицировать доказательства причастности Украины.
В этих целях спецслужбы РФ могут использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены на место провокации с линии боевого столкновения.
Служба внешней разведки обращает внимание на то, что эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб.
Что важно понимать, Путин уже многократно использовал эту тактику внутри РФ, а ныне эта же модель экспортируется наружу.
