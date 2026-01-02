Путін готує масштабну провокацію з людськими жертвами — розвідка
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін готує масштабну провокацію з людськими жертвами — розвідка

Служба зовнішньої розвідки України
Путін планує масштабну провокацію - до чого готуватися

Служба зовнішньої розвідки України опублікувала нове важливе попереджає щодо планів російського диктатора Володимира Путіна. Що важливо розуміти, йдеться про продовження спеціальної операції Кремля, яка націлена на зрив мирних перемовин за посередництва США.

Головні тези:

  • Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва.
  • ЗМІ повинні ставити під сумнів та  ретельно перевіряти усі оприлюднені Кремлем матеріали.

Путін планує масштабну провокацію — до чого готуватися

Як вдалося дізнатися розвідникам, вказана операція має комплексний характер.

Офіційна Москва почалася активно поширювати нові сфальсифіковані інформаційні приводи, що мають на меті підготувати російську та закордонну аудиторію до масштабнішої хвилі ескалації.

З високою імовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем, — йдеться в заяві СЗР.

Що стосується місця провокації, то Путін може обрати культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у країні-агресорці, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Ба більше, Кремль буде намагатися сфальсифікувати докази причетності України.

З цією метою спецслужби РФ можуть використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під “чужим прапором” повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб.

Що важливо розуміти, Путін уже багато разів використовував цю тактику всередині РФ, а нині ця ж модель експортується назовні.

Звертаємось до медіа з проханням ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені кремлем матеріали і не поширювати російські фейки, — закликають українські розвідники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
DeepState підрахував площу України, яку РФ окупувала в 2025 році
Просування РФ на полі бою залишається мізерним
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран охопили масові протести — що відбувається
Протести в Ірані - останні подробиці та відео
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Речник парламенту Чехії накинувся зі звинуваченнями на команду Зеленського
Томіо Окамура вимагає кинути Україну напризволяще

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?