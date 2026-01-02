Путін готує масштабну провокацію з людськими жертвами — розвідка

Служба зовнішньої розвідки України опублікувала нове важливе попереджає щодо планів російського диктатора Володимира Путіна. Що важливо розуміти, йдеться про продовження спеціальної операції Кремля, яка націлена на зрив мирних перемовин за посередництва США.

Путін планує масштабну провокацію — до чого готуватися

Як вдалося дізнатися розвідникам, вказана операція має комплексний характер.

Офіційна Москва почалася активно поширювати нові сфальсифіковані інформаційні приводи, що мають на меті підготувати російську та закордонну аудиторію до масштабнішої хвилі ескалації.

З високою імовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем, — йдеться в заяві СЗР.

Що стосується місця провокації, то Путін може обрати культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у країні-агресорці, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Ба більше, Кремль буде намагатися сфальсифікувати докази причетності України.

З цією метою спецслужби РФ можуть використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під “чужим прапором” повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб.

Що важливо розуміти, Путін уже багато разів використовував цю тактику всередині РФ, а нині ця ж модель експортується назовні.