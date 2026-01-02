Ердоган анонсував важливі переговори з Трампом щодо України

Турецький лідер Реджеп Ердоган офіційно підтвердив, що у понеділок, 5 січня, проведе розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом щодо завершення загарбницької війни Росії проти України.
Головні тези:
- Ердоган додав, що він підтримує діалог як з Путіним, так і зі Зеленським.
- Він поки не розкрив конкретні теми перемовин з Дональдом Трампом.
Про що Ердоган говоритиме з Трампом
Про заплановані перемовини президент Туреччини заявив під час спілкування із журналістами.
На цьому тлі Ердоган чітко дав зрозуміти, що його команда регулярно підтримує контакт з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером лідером Володимиром Зеленським.
Президент Туреччини уточнив, що планує провести розмову з Дональдом Трампом наступного тижня.
У межах цієї бесіди вони обговорять важливі питання завершення війни РФ проти України.
Що важливо розуміти, нещодавно шеф турецької дипломатії Хакан Фідан зажадав від Європи, щоб вона допомогла Україні ухвалити складні рішення щодо завершення війни.
