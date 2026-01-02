Ердоган анонсував важливі переговори з Трампом щодо України

Турецький лідер Реджеп Ердоган офіційно підтвердив, що у понеділок, 5 січня, проведе розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом щодо завершення загарбницької війни Росії проти України.

Про що Ердоган говоритиме з Трампом

Про заплановані перемовини президент Туреччини заявив під час спілкування із журналістами.

На цьому тлі Ердоган чітко дав зрозуміти, що його команда регулярно підтримує контакт з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером лідером Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини уточнив, що планує провести розмову з Дональдом Трампом наступного тижня.

У межах цієї бесіди вони обговорять важливі питання завершення війни РФ проти України.

У понеділок ввечері у нас також запланована чергова розмова з Трампом. Матимемо можливість обговорити питання щодо Росії та України, а також ситуацію в Палестині. Реджеп Таїп Ердоган Президент Туреччини

Що важливо розуміти, нещодавно шеф турецької дипломатії Хакан Фідан зажадав від Європи, щоб вона допомогла Україні ухвалити складні рішення щодо завершення війни.