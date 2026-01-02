Буданов уперше відреагував на пропозицію Зеленського очолити ОПУ
Категорія
Політика
Дата публікації

Буданов уперше відреагував на пропозицію Зеленського очолити ОПУ

Кирило Буданов
Кирило Буданов очолить ОПУ

Начальник Головного управління розвідки Кирило офіційно підтвердив, що вирішив прийняти пропозицію глави держави Володимира Зеленського очолити Офіс президента України.

Головні тези:

  • Зеленський вважає, що Буданов має достатньо досвіду, щоб очолити ОПУ.
  • Глава ГУР висловив президенту вдячність за довіру.

Кирило Буданов очолить ОПУ

2 січня Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з чинним начальником ГУР і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Трохи пізніше Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

За словами очільника ГУР, він вважає посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною.

Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Очільник ОПУ

На цьому тлі Буданов висловив вдячність бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.

Нам далі робити своє — бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо! — пообіцяв Буданов.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кирило Буданов — новий очільник Офісу президента України
Володимир Зеленський
Буданов очолить ОПУ замість Єрмака
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Вимагаю, щоб ці питання були вирішені". Навроцький звернувся до Зеленського
Навроцький пояснив, чого чекає від Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ нарощує тиск на північні передмістя Покровська
Покровськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?