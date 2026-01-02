Буданов уперше відреагував на пропозицію Зеленського очолити ОПУ

Кирило Буданов очолить ОПУ

2 січня Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з чинним начальником ГУР і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Володимир Зеленський Президент України

Трохи пізніше Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

За словами очільника ГУР, він вважає посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною.

Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру! Кирило Буданов Очільник ОПУ

На цьому тлі Буданов висловив вдячність бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.