Буданов уперше відреагував на пропозицію Зеленського очолити ОПУ

Начальник Головного управління розвідки Кирило офіційно підтвердив, що вирішив прийняти пропозицію глави держави Володимира Зеленського очолити Офіс президента України.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що Буданов має достатньо досвіду, щоб очолити ОПУ.
- Глава ГУР висловив президенту вдячність за довіру.
Кирило Буданов очолить ОПУ
2 січня Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з чинним начальником ГУР і запропонував йому очолити Офіс Президента України.
Трохи пізніше Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.
За словами очільника ГУР, він вважає посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною.
На цьому тлі Буданов висловив вдячність бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.
