Армія РФ нарощує тиск на північні передмістя Покровська

Росія продовжує штурм Покровська

Росіяни намагаються наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а в подальшому — штурмувати Гришине.

Про це у Telegram повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Росіяни спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів. Ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт.

Зазначається, що підрозділи у смузі оборони 7 корпусу знищили частину техніки ще під час маршу окупантів, зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття.

У повідомленні сказано, що на напрямку, ймовірно, діяла 76-та десантно-штурмова дивізія РФ.