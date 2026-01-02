Армія РФ нарощує тиск на північні передмістя Покровська

Ворог планує штурмувати Гришине, повідомили у 7 корпусі.
Головні тези:
- Ворог планує штурмувати Гришине та нарощує тиск на північні передмістя Покровська.
- Російські війська намагаються активізувати дії на півночі для подальшого штурму Гришиного.
- 7 корпус Українських Збройних сил знищив частину ворожої техніки за допомогою системи M142 HIMARS.
Росія продовжує штурм Покровська
Росіяни намагаються наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а в подальшому — штурмувати Гришине.
Про це у Telegram повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Зазначається, що підрозділи у смузі оборони 7 корпусу знищили частину техніки ще під час маршу окупантів, зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття.
У повідомленні сказано, що на напрямку, ймовірно, діяла 76-та десантно-штурмова дивізія РФ.
Мета противника — наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а у подальшому — здійснити штурм Гришиного.
