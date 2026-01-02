Армія РФ нарощує тиск на північні передмістя Покровська
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ нарощує тиск на північні передмістя Покровська

Покровськ
Read in English
Джерело:  online.ua

Ворог планує штурмувати Гришине, повідомили у 7 корпусі.

Головні тези:

  • Ворог планує штурмувати Гришине та нарощує тиск на північні передмістя Покровська.
  • Російські війська намагаються активізувати дії на півночі для подальшого штурму Гришиного.
  • 7 корпус Українських Збройних сил знищив частину ворожої техніки за допомогою системи M142 HIMARS.

Росія продовжує штурм Покровська

Росіяни намагаються наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а в подальшому — штурмувати Гришине.

Про це у Telegram повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Росіяни спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів. Ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт.

Зазначається, що підрозділи у смузі оборони 7 корпусу знищили частину техніки ще під час маршу окупантів, зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття.

У повідомленні сказано, що на напрямку, ймовірно, діяла 76-та десантно-штурмова дивізія РФ.

Мета противника — наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а у подальшому — здійснити штурм Гришиного.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що відбувається в Покровську — останні подробиці та відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Ситуація в Покровську - звіт ДШВ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ розстріляли двох полонених українських захисників у Покровському районі
Прокуратура Донецької області
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти вбили групу цивільних у Покровську
Проєкт "Хочу жить"
окупанти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?