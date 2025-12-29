Окупанти РФ розстріляли двох полонених українських захисників у Покровському районі

У Покровському районі Донецької області російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників.
Головні тези:
- Російські окупанти вчинили жорстоке умисне вбивство двох українських захисників у Покровському районі.
- Діяння загарбників є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
- В порушника вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнний злочин, що спричинив загибель людини.
Окупанти вбили 2 військовополонених ЗСУ
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, злочин стався 27 грудня 2025 року під час штурму позицій ЗСУ в селі Шахове.
За даними слідства, представники збройних сил РФ захопили в полон двох українських військовослужбовців, які виконували бойове завдання на одній із позицій.
Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з полонених частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних військових. Після вбивства загарбники зняли одяг із другого загиблого захисника.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнний злочин, що спричинив загибель людини.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
