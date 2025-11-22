Окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених — Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Російські військові розстріляли ще п’ятьох українських захисників, яких узяли в полон під час штурму селища Котлине Покровського району Донецької області.

Окупанти РФ розстріляли військовополонених під Покровськом

За оперативними даними, 19 листопада під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники ЗС РФ взяли в полон п’ятьох військовослужбовців Збройних сил України.

Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один із загарбників відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх. Поширити

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, кваліфікується воно як тяжкий міжнародний злочин.