Окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених — Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Російські військові розстріляли ще п’ятьох українських захисників, яких узяли в полон під час штурму селища Котлине Покровського району Донецької області.
Головні тези:
- Окупанти РФ розстріляли п'ятьох українських військовополонених під час штурму селища Котлине Покровського району Донецької області.
- Генпрокуратура України розпочала розслідування та визначила цей вчинок як тяжкий міжнародний злочин порушення Женевських конвенцій.
- Виконання невідкладних слідчих дій спрямоване на встановлення всіх обставин цього воєнного злочину та причетних осіб з боку російських військових.
Окупанти РФ розстріляли військовополонених під Покровськом
За оперативними даними, 19 листопада під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники ЗС РФ взяли в полон п’ятьох військовослужбовців Збройних сил України.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.
В Офісі Генпрокурора наголошують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, кваліфікується воно як тяжкий міжнародний злочин.
