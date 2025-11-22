Окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених — Офіс Генпрокурора розпочав розслідування
Окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених — Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Офіс Генерального прокурора
розстріл

Російські військові розстріляли ще п’ятьох українських захисників, яких узяли в полон під час штурму селища Котлине Покровського району Донецької області.

Головні тези:

  • Окупанти РФ розстріляли п'ятьох українських військовополонених під час штурму селища Котлине Покровського району Донецької області.
  • Генпрокуратура України розпочала розслідування та визначила цей вчинок як тяжкий міжнародний злочин порушення Женевських конвенцій.
  • Виконання невідкладних слідчих дій спрямоване на встановлення всіх обставин цього воєнного злочину та причетних осіб з боку російських військових.

Окупанти РФ розстріляли військовополонених під Покровськом

За оперативними даними, 19 листопада під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники ЗС РФ взяли в полон п’ятьох військовослужбовців Збройних сил України.

Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один із загарбників відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, кваліфікується воно як тяжкий міжнародний злочин.

