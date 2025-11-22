Оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных — Офис Генпрокурора начал расследование

Российские военные расстреляли еще пятерых украинских защитников, взятых в плен во время штурма поселка Котлино Покровского района Донецкой области.

Оккупанты РФ расстреляли военнопленных под Покровском

По оперативным данным, 19 ноября во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из захватчиков открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их. Поделиться

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций, квалифицируется оно как тяжкое международное преступление.