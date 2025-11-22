Оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных — Офис Генпрокурора начал расследование
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных — Офис Генпрокурора начал расследование

Офис Генерального прокурора
расстрел
Читати українською

Российские военные расстреляли еще пятерых украинских защитников, взятых в плен во время штурма поселка Котлино Покровского района Донецкой области.

Главные тезисы

  • Оккупанты России расстреляли пятерых украинских военнопленных во время штурма поселка Котлино.
  • Генпрокуратура Украины квалифицировала действия оккупантов как тяжкое международное преступление.
  • Проводится расследование уголовного производства по факту совершения военного преступления.

Оккупанты РФ расстреляли военнопленных под Покровском

По оперативным данным, 19 ноября во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из захватчиков открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций, квалифицируется оно как тяжкое международное преступление.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ расстреляли семью и взяли ребенка в заложники на Лиманском направлении
Россияне снова расстреляли семью гражданских
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ расстреляли пятерых гражданских украинцев в Донецкой области
оккупанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Лубинец обратился в ООН насчет расстрела оккупантами двух пленных военных ВСУ
Дмитрий Лубинец
Лубинец

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?