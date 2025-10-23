Оккупанты РФ расстреляли пятерых гражданских украинцев в Донецкой области

Российские оккупанты убили 5 украинцев под Бахмутом

Установлено, что убийство произошло 20 октября.

Супруги вместе со своим старшим сыном скрывались в подвале частного дома. Младший сын пошел к соседям за водой.

Вскоре военные РФ ворвались в хранилище, где находилась семья, и начали допрашивать местонахождение украинских защитников в населенном пункте. Не получив никакой информации, они ушли.

Позже один из захватчиков вернулся и открыл по гражданским огням из автоматического оружия. Решив, что все трое мертвы, он удалился.

На самом деле одному человеку — матери — удалось выжить. Она получила огнестрельное ранение челюсти.

Заботясь о младшем сыне, потерпевшая пошла в соседний подвал. Там обнаружила его тело рядом с расстрелянными соседями — 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.

Пострадавшая смогла добраться до подконтрольной Украине территории. Ее доставили в больницу и взяли показания по поводу совершенного россиянами военного преступления.

По факту нарушения законов и обычаев войны, что привело к гибели людей, правоохранители открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).