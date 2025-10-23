Окупанти РФ розстріляли п'ятьох цивільних українців на Донеччині

У селі Званівка Донецької області російські військовослужбовці жорстоко розстріляли п’ятьох цивільних.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили жорстоке вбивство п'ятьох цивільних українців на Донеччині у селі Званівка.
- Протягом допитувань вони не отримали інформації про українських захисників, після чого розпочали стріляти.
- Лише матері вдалося вижити, отримавши поранення щелепи, та дістатися до підконтрольної Україні території.
Російські окупанти вбили 5 українців під Бахмутом
Встановлено, що вбивство сталося 20 жовтня.
Подружжя разом зі своїм старшим сином переховувалося у підвалі приватного будинку. Молодший син у цей час пішов до сусідів по воду.
Невдовзі військові РФ увірвалися до сховища, де перебувала родина, та почали допитувати про місцезнаходження українських захисників у населеному пункті. Не отримавши жодної інформації, вони пішли.
Насправді одній людині — матері — вдалося вижити. Вона дістала вогнепальне поранення щелепи.
Переймаючись за молодшого сина, потерпіла пішла до сусіднього підвалу. Там виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами — 62-річною жінкою і її 30-річним сином.
Постраждала змогла дістатися до підконтрольної Україні території. Її доправили до лікарні та взяли свідчення щодо скоєного росіянами воєнного злочину.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Іде досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини воєнного злочину й особи російських військовослужбовців, які його скоїли.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-