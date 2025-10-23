Окупанти РФ розстріляли п'ятьох цивільних українців на Донеччині

Російські окупанти вбили 5 українців під Бахмутом

Встановлено, що вбивство сталося 20 жовтня.

Подружжя разом зі своїм старшим сином переховувалося у підвалі приватного будинку. Молодший син у цей час пішов до сусідів по воду.

Невдовзі військові РФ увірвалися до сховища, де перебувала родина, та почали допитувати про місцезнаходження українських захисників у населеному пункті. Не отримавши жодної інформації, вони пішли.

Пізніше один із загарбників повернувся та відкрив по цивільних вогонь із автоматичної зброї. Вирішивши, що всі троє мертві, він пішов.

Насправді одній людині — матері — вдалося вижити. Вона дістала вогнепальне поранення щелепи.

Переймаючись за молодшого сина, потерпіла пішла до сусіднього підвалу. Там виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами — 62-річною жінкою і її 30-річним сином.

Постраждала змогла дістатися до підконтрольної Україні території. Її доправили до лікарні та взяли свідчення щодо скоєного росіянами воєнного злочину.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).