Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами РФ ще двох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених на Покровському напрямку.
- Штурм позицій Сил оборони неподалік с. Удачне призвів до розстрілу двох українських захисників беззбройних у лісосмузі з автоматів.
- Дії окупантів, які призвели до загибелі військовополонених, кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин та порушення Женевських конвенцій.
Окупанти розстріляли двох українських військовополонених
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
За оперативними даними, зранку 22 травня окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.
Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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