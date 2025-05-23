Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами РФ ще двох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку.

Окупанти розстріляли двох українських військовополонених

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За оперативними даними, зранку 22 травня окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб. Поширити

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.