Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Офіс Генерального прокурора
ЗСУ

Окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі Донеччини. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування воєнного злочину.

Головні тези:

  • Окупанти розстріляли беззбройного українського військовополоненого у Волноваському районі Донеччини.
  • Генеральна прокуратура України розпочала розслідування вбивства, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
  • Вбивство українського військовополоненого є порушенням Женевських конвенцій.

Російські військові розстріляли беззбройного солдата ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон.

Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї.

Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з-поміж військовослужбовців РФ.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених
Дмитро Лубінець
Солдати РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині
Дмитро Лубінець
Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених на Донеччині
Офіс Генерального прокурора
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених на Донеччині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?