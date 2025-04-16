Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Російські військові розстріляли беззбройного солдата ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон.

Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї.

Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з-поміж військовослужбовців РФ.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.