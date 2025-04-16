Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині

Окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі Донеччини. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування воєнного злочину.
Головні тези:
- Окупанти розстріляли беззбройного українського військовополоненого у Волноваському районі Донеччини.
- Генеральна прокуратура України розпочала розслідування вбивства, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
- Вбивство українського військовополоненого є порушенням Женевських конвенцій.
Російські військові розстріляли беззбройного солдата ЗСУ
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон.
Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї.
Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з-поміж військовослужбовців РФ.
Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
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