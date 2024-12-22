Солдати РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених

Російські війська знову розстріляли групу українських полонених. Окупанти стратили п'ятьох військових.
Головні тези:
- Російські солдати скоїли злочин, розстрілявши п'ятьох українських військовополонених.
- За рік російські війська вбили понад 120 українських військовополонених.
- Необхідно притягнути російських військових до міжнародного трибуналу за вбивство українських захисників.
- Українські влади підтримують проведення розслідувань та судового переслідування військових злочинців.
- Міжнародна спільнота має вплинути на Росію для запобігання подібних злочинів у майбутньому.
Росіяни знову розстріляли українських полонених
Як можна побачити на поширеному відео російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.
Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених
Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.
Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.
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