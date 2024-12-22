Солдати РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених

Дмитро Лубінець
Солдати РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених
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Російські війська знову розстріляли групу українських полонених. Окупанти стратили п'ятьох військових.

Головні тези:

  • Російські солдати скоїли злочин, розстрілявши п'ятьох українських військовополонених.
  • За рік російські війська вбили понад 120 українських військовополонених.
  • Необхідно притягнути російських військових до міжнародного трибуналу за вбивство українських захисників.
  • Українські влади підтримують проведення розслідувань та судового переслідування військових злочинців.
  • Міжнародна спільнота має вплинути на Росію для запобігання подібних злочинів у майбутньому.

Росіяни знову розстріляли українських полонених

110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — розстрілом воїнів, які здалися у полон.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини

Як можна побачити на поширеному відео російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом! — закликав омбудсмен.

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.

Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей щодо цих звірств. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їхнього припинення і покарання винних.

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