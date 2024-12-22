Солдати РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених

Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей щодо цих звірств. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їхнього припинення і покарання винних.