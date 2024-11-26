Окупанти РФ розстріляли пʼятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку

Окупанти стратили 5 українських бійців на Донеччині

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок атаки п’ятеро українських захисників змушені були відступити та сховатися у приватному будинку.

Після оточення будівлі російські військові взяли українських бійців у полон, змусивши їх залишити укриття без зброї та лягти на землю. Однак, у грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли полонених автоматичною зброєю.

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Розстріл військовополонених є тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як серйозний воєнний злочин. Українські правоохоронці працюють над притягненням винних до відповідальності, — зазначив Офіс генпрокурора. Поширити

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.