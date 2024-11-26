Окупанти РФ розстріляли пʼятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку

Російські солдати розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Це сталося на Покровському напрямку Донецької області.
Головні тези:
- Російські солдати розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку Донецької області.
- Цей подія є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
- Українські правоохоронці працюють над притягненням винних до відповідальності за цей воєнний злочин.
- Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених, що становить значний ріст порушень умов воєнного конфлікту.
- Наразі проводиться робота над встановленням обставин цього злочину та ідентифікацією осіб, причетних до розстрілу військовополонених.
Окупанти стратили 5 українських бійців на Донеччині
За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок атаки п’ятеро українських захисників змушені були відступити та сховатися у приватному будинку.
Після оточення будівлі російські військові взяли українських бійців у полон, змусивши їх залишити укриття без зброї та лягти на землю. Однак, у грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли полонених автоматичною зброєю.
Наразі проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.
Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених
Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.
Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.
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