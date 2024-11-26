Окупанти РФ розстріляли пʼятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ розстріляли пʼятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку

Офіс Генерального прокурора
Окупанти РФ розстріляли пʼятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку

Російські солдати розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Це сталося на Покровському напрямку Донецької області.

Головні тези:

  • Російські солдати розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку Донецької області.
  • Цей подія є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
  • Українські правоохоронці працюють над притягненням винних до відповідальності за цей воєнний злочин.
  • Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених, що становить значний ріст порушень умов воєнного конфлікту.
  • Наразі проводиться робота над встановленням обставин цього злочину та ідентифікацією осіб, причетних до розстрілу військовополонених.

Окупанти стратили 5 українських бійців на Донеччині

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок атаки п’ятеро українських захисників змушені були відступити та сховатися у приватному будинку.

Після оточення будівлі російські військові взяли українських бійців у полон, змусивши їх залишити укриття без зброї та лягти на землю. Однак, у грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли полонених автоматичною зброєю.

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Розстріл військовополонених є тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як серйозний воєнний злочин. Українські правоохоронці працюють над притягненням винних до відповідальності, — зазначив Офіс генпрокурора.

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.

Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей щодо цих звірств. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їхнього припинення і покарання винних.

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Офіс Генерального прокурора
ЗСУ

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