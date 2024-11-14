Окупанти РФ розстріляли цивільну жінку на Донеччині

Окупанти РФ вбили цивільну жінку на Донеччині

Як повідомили в прокуратурі, згідно з оперативними даними російські терористи вчинили черговий воєнний злочин у Донецькій області 10 листопада.

Перебуваючи на околицях Тернів Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільну вбито, — повідомляє прокуратура. Поширити

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин подій, а також ідентифікації жертви окупантів.

Окупанти вбили цивільного під Селидовим

11 листопада у одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.

Згідно з даними медіа, злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.