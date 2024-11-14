Окупанти РФ розстріляли цивільну жінку на Донеччині

Російські військові розстріляли цивільну жінку на околицях Тернів Донецької області. Розпочато досудове розслідування.
Головні тези:
- Окупанти РФ вбили цивільну жінку на Донеччині, спричинивши черговий воєнний злочин.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо вбивства цивільної жінки на околицях Тернів Лиманської територіальної громади.
- Проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події та ідентифікації жертви окупантів.
- Наразі також активно ведеться розслідування щодо вбивства цивільного під Селидовим, скоєного російськими терористами.
- Оприлюднена інформація про вбивство цивільного під Покровським районом, включаючи невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.
Окупанти РФ вбили цивільну жінку на Донеччині
Як повідомили в прокуратурі, згідно з оперативними даними російські терористи вчинили черговий воєнний злочин у Донецькій області 10 листопада.
Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин подій, а також ідентифікації жертви окупантів.
Окупанти вбили цивільного під Селидовим
11 листопада у одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.
Згідно з даними медіа, злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.
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