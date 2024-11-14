Окупанти РФ розстріляли цивільну жінку на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ розстріляли цивільну жінку на Донеччині

Окупанти РФ розстріляли цивільну жінку на Донеччині
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Джерело:  Прокуратура Донецької області

Російські військові розстріляли цивільну жінку на околицях Тернів Донецької області. Розпочато досудове розслідування.

Головні тези:

  • Окупанти РФ вбили цивільну жінку на Донеччині, спричинивши черговий воєнний злочин.
  • Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо вбивства цивільної жінки на околицях Тернів Лиманської територіальної громади.
  • Проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події та ідентифікації жертви окупантів.
  • Наразі також активно ведеться розслідування щодо вбивства цивільного під Селидовим, скоєного російськими терористами.
  • Оприлюднена інформація про вбивство цивільного під Покровським районом, включаючи невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.

Окупанти РФ вбили цивільну жінку на Донеччині

Як повідомили в прокуратурі, згідно з оперативними даними російські терористи вчинили черговий воєнний злочин у Донецькій області 10 листопада.

Перебуваючи на околицях Тернів Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільну вбито, — повідомляє прокуратура.

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura
Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин подій, а також ідентифікації жертви окупантів.

Окупанти вбили цивільного під Селидовим

11 листопада у одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.

Згідно з даними медіа, злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів.

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