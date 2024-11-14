Оккупанты РФ расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области

Оккупанты РФ убили гражданскую женщину в Донецкой области

Как сообщили в прокуратуре, согласно оперативным данным российские террористы совершили очередное военное преступление в Донецкой области 10 ноября.

Находясь в окрестностях Тернов Лиманской территориальной общины, русские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов. оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия гражданский убит, — сообщает прокуратура. Поделиться

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств событий, а также идентификации жертвы оккупантов.

оккупанты убили гражданского под Селидовым

11 ноября в одном из Telegram-каналов была обнародована информация об убийстве гражданского, которое совершили российские террористы в Покровском районе.

Согласно данным медиа, преступление произошло после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. На обнародованных фотографиях видно тело мужчины, которое находится на дороге вблизи разрушенных частных домов.