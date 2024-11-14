Оккупанты РФ расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области

Оккупанты РФ расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

Российские военные расстреляли гражданскую женщину в окрестностях Тернов Донецкой области. Начато досудебное расследование.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты расстреляли гражданскую женщину в окрестностях Тернов Донецкой области.
  • Прокуратура начала досудебное расследование по убийству женщины, совершенному российскими военными.
  • Проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов.
  • Также активно ведется расследование по убийству гражданского под Селидовым, совершенному российскими террористами.
  • Оккупанты РФ совершили очередное военное преступление в Донецкой области, требуется международная реакция.

Оккупанты РФ убили гражданскую женщину в Донецкой области

Как сообщили в прокуратуре, согласно оперативным данным российские террористы совершили очередное военное преступление в Донецкой области 10 ноября.

Находясь в окрестностях Тернов Лиманской территориальной общины, русские военные увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов. оккупанты открыли по женщине огонь. Выстрелом из стрелкового оружия гражданский убит, — сообщает прокуратура.

Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura
Фото — t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств событий, а также идентификации жертвы оккупантов.

оккупанты убили гражданского под Селидовым

11 ноября в одном из Telegram-каналов была обнародована информация об убийстве гражданского, которое совершили российские террористы в Покровском районе.

Согласно данным медиа, преступление произошло после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. На обнародованных фотографиях видно тело мужчины, которое находится на дороге вблизи разрушенных частных домов.

Проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия для проверки информации, установления всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов.

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