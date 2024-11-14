Оккупанты РФ расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области

Российские военные расстреляли гражданскую женщину в окрестностях Тернов Донецкой области. Начато досудебное расследование.
Главные тезисы
- Российские оккупанты расстреляли гражданскую женщину в окрестностях Тернов Донецкой области.
- Прокуратура начала досудебное расследование по убийству женщины, совершенному российскими военными.
- Проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов.
- Также активно ведется расследование по убийству гражданского под Селидовым, совершенному российскими террористами.
- Оккупанты РФ совершили очередное военное преступление в Донецкой области, требуется международная реакция.
Оккупанты РФ убили гражданскую женщину в Донецкой области
Как сообщили в прокуратуре, согласно оперативным данным российские террористы совершили очередное военное преступление в Донецкой области 10 ноября.
Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств событий, а также идентификации жертвы оккупантов.
оккупанты убили гражданского под Селидовым
11 ноября в одном из Telegram-каналов была обнародована информация об убийстве гражданского, которое совершили российские террористы в Покровском районе.
Согласно данным медиа, преступление произошло после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. На обнародованных фотографиях видно тело мужчины, которое находится на дороге вблизи разрушенных частных домов.
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