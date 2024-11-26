Оккупанты РФ расстреляли пятерых военнопленных ВСУ на Покровском направлении

оккупанты казнили 5 украинских бойцов в Донецкой области

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате атаки пятеро украинских защитников вынуждены были отступить и скрыться в частном доме.

После оцепления здания российские военные взяли украинских бойцов в плен, заставив их оставить укрытие без оружия и лечь на землю. Однако, в грубое нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли пленных автоматическим оружием.

Фото — t.me/pgo_gov_ru

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Расстрел военнопленных является тяжелым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, квалифицируемым как серьезное военное преступление. Украинские правоохранители работают над привлечением виновных к ответственности, — отметил Офис генпрокурора. Поделиться

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.