Оккупанты РФ расстреляли пятерых военнопленных ВСУ на Покровском направлении

Российские солдаты расстреляли пятерых украинских военнопленных.
Главные тезисы
- Российские солдаты расстреляли пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении Донецкой области.
- Это событие является серьезным нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
- Украинские правоохранители работают над привлечением виновных к ответственности за это военное преступление.
- Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных, что составляет значительный рост нарушений условий военного конфликта.
- В настоящее время проводится работа по установлению обстоятельств этого преступления и идентификации лиц, причастных к расстрелу военнопленных.
оккупанты казнили 5 украинских бойцов в Донецкой области
По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате атаки пятеро украинских защитников вынуждены были отступить и скрыться в частном доме.
После оцепления здания российские военные взяли украинских бойцов в плен, заставив их оставить укрытие без оружия и лечь на землю. Однако, в грубое нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли пленных автоматическим оружием.
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных
Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.
По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.
Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.
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