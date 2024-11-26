Оккупанты РФ расстреляли пятерых военнопленных ВСУ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ расстреляли пятерых военнопленных ВСУ на Покровском направлении

Офис Генерального прокурора
Оккупанты РФ расстреляли пятерых военнопленных ВСУ на Покровском направлении
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Российские солдаты расстреляли пятерых украинских военнопленных.

Главные тезисы

  • Российские солдаты расстреляли пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении Донецкой области.
  • Это событие является серьезным нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
  • Украинские правоохранители работают над привлечением виновных к ответственности за это военное преступление.
  • Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных, что составляет значительный рост нарушений условий военного конфликта.
  • В настоящее время проводится работа по установлению обстоятельств этого преступления и идентификации лиц, причастных к расстрелу военнопленных.

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По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате атаки пятеро украинских защитников вынуждены были отступить и скрыться в частном доме.

После оцепления здания российские военные взяли украинских бойцов в плен, заставив их оставить укрытие без оружия и лечь на землю. Однако, в грубое нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли пленных автоматическим оружием.

Фото — t.me/pgo_gov_ru

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Расстрел военнопленных является тяжелым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, квалифицируемым как серьезное военное преступление. Украинские правоохранители работают над привлечением виновных к ответственности, — отметил Офис генпрокурора.

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных.

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ВСУ

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