Солдаты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных.