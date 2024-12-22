Солдаты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных

Российские войска снова расстреляли группу украинских пленных. оккупанты казнили пятерых военных.
Главные тезисы
- Российские солдаты совершили преступление, расстреляв пятерых украинских военнопленных.
- В год российские войска убили более 120 украинских военнопленных.
- Необходимо привлечь российских военных в международный трибунал за убийство украинских защитников.
- Украинские власти поддерживают проведение расследований и судебное преследование военных преступников.
- Международное сообщество должно повлиять на Россию для предотвращения подобных преступлений в будущем.
Россияне снова расстреляли украинских пленных
Как можно увидеть на распространенном видео, российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников.
Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных
Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.
По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.
Больше преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-