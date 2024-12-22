Солдаты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных

Дмитрий Лубинец
Солдаты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных
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Российские войска снова расстреляли группу украинских пленных. оккупанты казнили пятерых военных.

Главные тезисы

  • Российские солдаты совершили преступление, расстреляв пятерых украинских военнопленных.
  • В год российские войска убили более 120 украинских военнопленных.
  • Необходимо привлечь российских военных в международный трибунал за убийство украинских защитников.
  • Украинские власти поддерживают проведение расследований и судебное преследование военных преступников.
  • Международное сообщество должно повлиять на Россию для предотвращения подобных преступлений в будущем.

Россияне снова расстреляли украинских пленных

110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян — расстрелом сдавшихся в плен воинов.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

Как можно увидеть на распространенном видео, российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников.

Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных.

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