Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині

Російські солдати, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених. Це сталося 3 січня поблизу села Нескучне Волноваського району Донецької області.
Головні тези:
- Російські солдати ймовірно вчинили жахливий злочин, розстрілявши трьох українських військовополонених.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає втручання Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН у припинення подібних актів.
- Винні у злочині, засвідченому ГУР, повинні бути покарані згідно з міжнародним гуманітарним правом.
- Росія продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права в ході війни на Донбасі, вдавшись до найпідліших злочинів.
- Україна має намір дотримуватися гуманітарних принципів війни, залишаючись цивілізованою країною навіть у складних умовах конфлікту.
Лубінець відреагував на черговий злочин російської армії
Український омбудсмен Дмитро Лубінець вкотре звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Обʼєднаних Націй.
Дмитро Лубінець наголосив, що організації мають засудити цей злочин і тиснути на російську сторону, щоб припинити подібні акти.
За інформацією DeepState, 3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.
ГУР перехопило наказ російського командування про страту українського військового
Як повідомили в ГУР, у перехопленій розмові командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ наказує підлеглому вбити полоненого бійця Сил оборони України.
У діалозі окупант доповідає командиру про виконання завдання та захоплення в полон українського військовослужбовця. У відповідь командир каже: "Із цим "укропом" особисто поспілкуйся й "обнули" його".
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