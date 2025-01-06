Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині

Дмитро Лубінець
Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині
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Російські солдати, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених. Це сталося 3 січня поблизу села Нескучне Волноваського району Донецької області. 

Головні тези:

  • Російські солдати ймовірно вчинили жахливий злочин, розстрілявши трьох українських військовополонених.
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає втручання Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН у припинення подібних актів.
  • Винні у злочині, засвідченому ГУР, повинні бути покарані згідно з міжнародним гуманітарним правом.
  • Росія продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права в ході війни на Донбасі, вдавшись до найпідліших злочинів.
  • Україна має намір дотримуватися гуманітарних принципів війни, залишаючись цивілізованою країною навіть у складних умовах конфлікту.

Лубінець відреагував на черговий злочин російської армії

Український омбудсмен Дмитро Лубінець вкотре звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Обʼєднаних Націй.

Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресора. 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області, російські окупанти вчинили жахливий злочин — ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених. За інформацією DeepState, росіяни зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Український омбудсмен

Дмитро Лубінець наголосив, що організації мають засудити цей злочин і тиснути на російську сторону, щоб припинити подібні акти.

Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів. Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо Росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані!

За інформацією DeepState, 3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

ГУР перехопило наказ російського командування про страту українського військового

Як повідомили в ГУР, у перехопленій розмові командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ наказує підлеглому вбити полоненого бійця Сил оборони України.

У діалозі окупант доповідає командиру про виконання завдання та захоплення в полон українського військовослужбовця. У відповідь командир каже: "Із цим "укропом" особисто поспілкуйся й "обнули" його".

Це ще один доказ систематичних порушень норм міжнародного гуманітарного права російськими окупаційними військами. Ведучи злочинну війну, російська армія вдається до найпідліших і найогидніших злочинів, — заявили у ГУР.

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