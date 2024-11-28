Окупанти РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених у Запорізькій області

У Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Це сталося поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.
Головні тези:
- Окупанти РФ розстріляли п’ятьох українських військовополонених поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.
- Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом цього злочину, кваліфікуючи його як умисне вбивство.
- Вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного права та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
- За останній рік російські військові вбили понад 120 українських військовополонених, що є безпрецедентним злочином.
Окупанти стратили 5 українських бійців у Запорізькій області
Як зазначається, 24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військовослужбовці армії РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які були взяті у полон.
Правоохоронці встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину. У розпорядженні слідчих також є відеозапис, що зафіксував момент розстрілу.
Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У Офісі генпрокурора підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених
Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.
Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-