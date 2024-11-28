Окупанти РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених у Запорізькій області
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених у Запорізькій області

Офіс Генерального прокурора
Окупанти РФ розстріляли пʼятьох українських військовополонених у Запорізькій області

У Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Це сталося поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.

Головні тези:

  • Окупанти РФ розстріляли п’ятьох українських військовополонених поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.
  • Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом цього злочину, кваліфікуючи його як умисне вбивство.
  • Вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного права та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
  • За останній рік російські військові вбили понад 120 українських військовополонених, що є безпрецедентним злочином.

Окупанти стратили 5 українських бійців у Запорізькій області

Як зазначається, 24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, військовослужбовці армії РФ розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які були взяті у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину. У розпорядженні слідчих також є відеозапис, що зафіксував момент розстрілу.

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Офісі генпрокурора підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.

Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей щодо цих звірств. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їхнього припинення і покарання винних.

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