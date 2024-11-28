Оккупанты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области

В Запорожской области российские военные расстреляли пять украинских военнопленных. Это произошло вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.

Оккупанты казнили 5 украинских бойцов в Запорожской области

Как отмечается, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Правоохранители установили подразделение русской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.

Фото — t.me/pgo_gov_ru

Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.