Оккупанты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области

В Запорожской области российские военные расстреляли пять украинских военнопленных. Это произошло вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.
Главные тезисы
- Убийство украинских военнопленных в Запорожской области - тяжкое международное преступление
- Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство и квалифицировала преступление как умышленное убийство
- Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных, что требует привлечения к ответственности
- Преступления в отношении украинских защитников происходят в разных регионах, главным образом в Донецкой области
- Власти проводят расследование для выявления причастных лиц к убийству украинских военнопленных и наказания виновных
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Как отмечается, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.
Правоохранители установили подразделение русской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.
Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных
Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.
По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.
Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.
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