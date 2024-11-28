Оккупанты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области

Офис Генерального прокурора
Оккупанты РФ расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области
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В Запорожской области российские военные расстреляли пять украинских военнопленных. Это произошло вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.

Главные тезисы

  • Убийство украинских военнопленных в Запорожской области - тяжкое международное преступление
  • Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство и квалифицировала преступление как умышленное убийство
  • Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных, что требует привлечения к ответственности
  • Преступления в отношении украинских защитников происходят в разных регионах, главным образом в Донецкой области
  • Власти проводят расследование для выявления причастных лиц к убийству украинских военнопленных и наказания виновных

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Как отмечается, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Правоохранители установили подразделение русской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.

Фото — t.me/pgo_gov_ru

Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше всего преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных.

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