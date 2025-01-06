Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных в Донецкой области

Российские солдаты, вероятно, расстреляли троих украинских военнопленных. Это произошло 3 января вблизи села Нескучное Волновахского района Донецкой области.
Главные тезисы
- Российские солдаты предположительно совершили ужасное преступление, расстреляв трех украинских военнопленных.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец требует вмешательства Международного комитета Красного Креста и ООН в прекращение подобных актов.
- Виновные в преступлении, удостоверенном ГУР, должны быть наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом.
- Россия продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права в ходе войны на Донбассе, прибегнув к самым подлым преступлениям.
- Украина намерена соблюдать гуманитарные принципы войны, оставаясь цивилизованной страной даже в сложных условиях конфликта.
Лубинец отреагировал на очередное преступление русской армии
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в очередной раз обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что организации должны осудить это преступление и оказывать давление на российскую сторону, чтобы прекратить подобные акты.
По информации DeepState, 3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.
ГУР перехватило приказ российского командования о казни украинского военного
Как сообщили в ГУР, в перехваченном разговоре командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ предписывает подчиненному убить пленника Сил обороны Украины.
В диалоге оккупант докладывает командиру о выполнении задания и захвате в плен украинского военнослужащего. В ответ командир говорит: "С этим "укропом" лично пообщайся и "обнули" его".
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