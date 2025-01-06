Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных в Донецкой области

Дмитрий Лубинец
Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных в Донецкой области
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Российские солдаты, вероятно, расстреляли троих украинских военнопленных. Это произошло 3 января вблизи села Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Главные тезисы

  • Российские солдаты предположительно совершили ужасное преступление, расстреляв трех украинских военнопленных.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец требует вмешательства Международного комитета Красного Креста и ООН в прекращение подобных актов.
  • Виновные в преступлении, удостоверенном ГУР, должны быть наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом.
  • Россия продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права в ходе войны на Донбассе, прибегнув к самым подлым преступлениям.
  • Украина намерена соблюдать гуманитарные принципы войны, оставаясь цивилизованной страной даже в сложных условиях конфликта.

Лубинец отреагировал на очередное преступление русской армии

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в очередной раз обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций.

Мы еще раз становимся свидетелями зверств, демонстрирующих настоящее лицо государства-агрессора. 3 января неподалеку от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области, российские оккупанты совершили ужасное преступление — вероятно расстреляли троих украинских военнопленных. По информации DeepState, россияне связали им руки и расстреляли в затылок.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Украинский омбудсмен

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что организации должны осудить это преступление и оказывать давление на российскую сторону, чтобы прекратить подобные акты.

Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, немедленно обращаюсь в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов. Украина сохраняет обязательство соблюдать гуманитарное право даже во время войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!

По информации DeepState, 3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

ГУР перехватило приказ российского командования о казни украинского военного

Как сообщили в ГУР, в перехваченном разговоре командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ предписывает подчиненному убить пленника Сил обороны Украины.

В диалоге оккупант докладывает командиру о выполнении задания и захвате в плен украинского военнослужащего. В ответ командир говорит: "С этим "укропом" лично пообщайся и "обнули" его".

Это еще одно подтверждение систематических нарушений норм интернационального гуманитарного права русскими оккупационными войсками. Ведя преступную войну, российская армия прибегает к самым подлым и отвратительным преступлениям, — заявили в ГУР.

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