Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених на Донеччині

На Донеччині російські окупанти розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких раніше взяли в полон. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування цього воєнного злочину.
Головні тези:
- Російські окупанти вчинили військовий злочин, розстрілявши шістьох українських військовополонених на Донеччині.
- Розстріл військовослужбовців є грубим порушенням Женевської конвенції та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
- Правоохоронні органи розпочали розслідування щодо цього воєнного злочину, та вже перехопили наказ російського командування про страту українського військового.
- ГУР підтверджує, що російська армія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права ведучи злочинну війну на Донеччині.
- Для цієї трагедії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Росіяни вкотре здійснили воєнний злочин
За попередньою інформацією, під час штурму позицій українських військових на Донеччині ворог захопив у полон шістьох бійців Сил оборони України, а згодом їх було розстріляно.
За фактом скоєного воєнного злочину, що призвів до загибелі людей, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
ГУР перехопило наказ російського командування про страту українського військового
Як повідомили в ГУР, у перехопленій розмові командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ наказує підлеглому вбити полоненого бійця Сил оборони України.
У діалозі окупант доповідає командиру про виконання завдання та захоплення в полон українського військовослужбовця. У відповідь командир каже: "Із цим "укропом" особисто поспілкуйся й "обнули" його".
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