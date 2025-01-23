Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених на Донеччині

На Донеччині російські окупанти розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких раніше взяли в полон. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування цього воєнного злочину.

Росіяни вкотре здійснили воєнний злочин

За попередньою інформацією, під час штурму позицій українських військових на Донеччині ворог захопив у полон шістьох бійців Сил оборони України, а згодом їх було розстріляно.

Розстріл військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до її вчинення. Поширити

За фактом скоєного воєнного злочину, що призвів до загибелі людей, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

ГУР перехопило наказ російського командування про страту українського військового

Як повідомили в ГУР, у перехопленій розмові командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ наказує підлеглому вбити полоненого бійця Сил оборони України.

У діалозі окупант доповідає командиру про виконання завдання та захоплення в полон українського військовослужбовця. У відповідь командир каже: "Із цим "укропом" особисто поспілкуйся й "обнули" його".