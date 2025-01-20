Розстріляли цивільних у Бучі. Україна ідентифікувала 12 військових злочинців РФ

Нацполіція України повідомила про підозру командиру російського десантного підрозділу. Він причетний до масових розстрілів мирних жителів на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської у Бучі в період з 5 по 9 березня 2022 року.

Ідентифіковано 12 військових РФ, причетних до розстрілу в Буч

Як зазначають правоохоронці, серед жертв російських військових були чоловіки, жінки та діти віком від 14 до 69 років.

Цивільні мешканці загинули від вогню автоматичної зброї та бойових машин, коли намагалися доїхати на роботу, евакуювати рідних із зони бойових дій або просто знайти їжу.

Правоохоронці встановили всі обставини цього воєнного злочину та ідентифікували 12 військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку з міста Псков.

Слідство встановило, що командир цього підрозділу віддав наказ зайняти позиції на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської й відкривати вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, керував облаштуванням вогневих позицій та організовував чергування російських солдатів. Поширити

Зібрано достатньо доказів, які підтверджують причетність командира до злочину. Йому офіційно оголошено підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За вчинені дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Звільнення Бучі. Що відомо

Буча перебувала під російською окупацією 28 днів — з 3 по 31 березня 2022. За цей час військові РФ нищили її інфраструктуру, руйнували будинки обстрілами, піддавали тортурам та вбивали людей.

Після того, як Сили оборони України вигнали з міста російських загарбників, у населеному пункті були виявлені числені братські могили, катівні, зафіксовані факти масових вбивств цивільного населення.

В Нацполіції додають, що станом на зараз зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області. Крім того, досі залишаються невпізнаними 180 тіл.