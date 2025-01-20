Расстреляли гражданских в Буче. Украина идентифицировала 12 военных преступников РФ

Нацполиция Украины сообщила о подозрении командиру российского десантного подразделения. Он причастен к массовым расстрелам мирных жителей на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской в Буче в период с 5 по 9 марта 2022 года.

Идентифицированы 12 военных РФ, причастных к расстрелу в Буч

Как отмечают правоохранители, среди жертв российских военных были мужчины, женщины и дети от 14 до 69 лет.

Граждане погибли от огня автоматического оружия и боевых машин, когда пытались доехать на работу, эвакуировать родных из зоны боевых действий или просто найти еду.

Правоохранители установили все обстоятельства этого военного преступления и идентифицировали 12 военнослужащих 234 десантно-штурмового полка из города Псков.

Следствие установило, что командир этого подразделения отдал приказ занять позиции на перекрестке улиц Вокзальной и Яблонской и открывать огонь на поражение по всем, кто попадал в поле зрения. Он лично контролировал исполнение приказа, руководил обустройством огневых позиций и организовывал дежурство русских солдат. Поделиться

Собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность командира к преступлению. Ему официально объявлено подозрение по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенной с умышленным убийством.

За совершенные действия фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Увольнение Бучи. Что известно

За это время военные РФ уничтожали ее инфраструктуру, разрушали дома обстрелами, подвергали пыткам и убивали людей.

После того, как Силы обороны Украины изгнали из города российских захватчиков, в населенном пункте были обнаружены многочисленные братские могилы, застенки, зафиксированы факты массовых убийств гражданского населения.

В Нацполиции добавляют, что по состоянию на данный момент пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Кроме того, до сих пор остаются неузнаваемыми 180 тел.