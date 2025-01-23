Россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных в Донецкой области

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнослужащих, ранее взятых в плен. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию этого военного преступления.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили военное преступление, расстреляв шесть украинских военнопленных на Донетчине.
- Расстрел военнослужащих является грубым нарушением Женевской конвенции и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
- Правоохранительные органы начали расследование этого военного преступления, и уже перехватили приказ российского командования о казни украинского военного.
- ГУР подтверждает, что российская армия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права ведя преступную войну в Донецкой области.
- Для этой трагедии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.
Россияне в очередной раз совершили военное преступление
По предварительной информации, во время штурма позиций украинских военных в Донецкой области враг захватил в плен шестерых бойцов Сил обороны Украины, а впоследствии они были расстреляны.
По факту совершенного военного преступления, повлекшего гибель людей, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
ГУР перехватило приказ российского командования о казни украинского военного
Как сообщили в ГУР, в перехваченном разговоре командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ предписывает подчиненному убить пленника Сил обороны Украины.
В диалоге оккупант докладывает командиру о выполнении задания и захвате в плен украинского военнослужащего. В ответ командир говорит: "С этим "укропом" лично пообщайся и "обнули" его".
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