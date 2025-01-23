Россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных в Донецкой области

Офис Генерального прокурора
Россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных в Донецкой области
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В Донецкой области российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнослужащих, ранее взятых в плен. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию этого военного преступления.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили военное преступление, расстреляв шесть украинских военнопленных на Донетчине.
  • Расстрел военнослужащих является грубым нарушением Женевской конвенции и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
  • Правоохранительные органы начали расследование этого военного преступления, и уже перехватили приказ российского командования о казни украинского военного.
  • ГУР подтверждает, что российская армия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права ведя преступную войну в Донецкой области.
  • Для этой трагедии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.

Россияне в очередной раз совершили военное преступление

По предварительной информации, во время штурма позиций украинских военных в Донецкой области враг захватил в плен шестерых бойцов Сил обороны Украины, а впоследствии они были расстреляны.

Расстрел военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и квалифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

По факту совершенного военного преступления, повлекшего гибель людей, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

ГУР перехватило приказ российского командования о казни украинского военного

Как сообщили в ГУР, в перехваченном разговоре командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ предписывает подчиненному убить пленника Сил обороны Украины.

В диалоге оккупант докладывает командиру о выполнении задания и захвате в плен украинского военнослужащего. В ответ командир говорит: "С этим "укропом" лично пообщайся и "обнули" его".

Это еще одно подтверждение систематических нарушений норм интернационального гуманитарного права русскими оккупационными войсками. Ведя преступную войну, российская армия прибегает к самым подлым и отвратительным преступлениям, — заявили в ГУР.

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