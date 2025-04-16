Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Донецкой области

Офис Генерального прокурора
ВСУ
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Оккупанты расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ в Волновахском районе Донбасса. Офис Генерального прокурора начал расследование военного преступления.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнопленного в Донецкой области, нарушив Женевские конвенции.
  • Генеральная прокуратура Украины начала расследование преступления, квалифицируемого как тяжкое международное преступление.
  • Убийство пленного солдата ВСУ в Волновахском районе вызвало возмущение и требует незамедлительного расследования.

Российские военные расстреляли безоружного солдата ВСУ

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции неподалеку от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен.

Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.

Проводятся безотлагательные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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