Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Донецкой области

Российские военные расстреляли безоружного солдата ВСУ

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции неподалеку от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен.

Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.

Проводятся безотлагательные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.