Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Донецкой области

Оккупанты расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ в Волновахском районе Донбасса. Офис Генерального прокурора начал расследование военного преступления.
Главные тезисы
- Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнопленного в Донецкой области, нарушив Женевские конвенции.
- Генеральная прокуратура Украины начала расследование преступления, квалифицируемого как тяжкое международное преступление.
- Убийство пленного солдата ВСУ в Волновахском районе вызвало возмущение и требует незамедлительного расследования.
Российские военные расстреляли безоружного солдата ВСУ
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции неподалеку от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен.
Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.
Проводятся безотлагательные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.
Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
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