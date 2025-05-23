Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении

Офис Генерального прокурора приступил к расследованию по факту расстрела оккупантами РФ еще двух военнопленных ВСУ на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Офис Генерального прокурора начал расследование по факту расстрела двух украинских военнопленных на Покровском направлении.
- Действия оккупантов, которые привели к гибели военнопленных, квалифицируются как тяжкое международное преступление и нарушение Женевских конвенций.
- Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По оперативным данным, утром 22 мая оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны неподалеку от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задания четверо украинских военнослужащих. Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.
Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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