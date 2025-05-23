Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По оперативным данным, утром 22 мая оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны неподалеку от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задания четверо украинских военнослужащих. Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.