Солдати РФ розстріляли сім'ю і взяли дитину в заручники на Лиманському напрямку
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Третій армійський корпус повідомляє, що російські загарбники розстріляли родину цивільних та захопили в заручники неповнолітню дівчинку. Новий воєнний злочин відбувся на Лиманському напрямку у районі населеного пункту Шандриголове. Наразі росіяни використовують дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування на фронті.

Головні тези:

  • Воєнний злочин у районі Шандриголового був спланований російськими окупантами.
  • Евакуація з району бойових дій є важливим заходом для збереження життя.

Росіяни знову розстріляли родину цивільних

В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку, — йдеться в офіційній заяві.

Згідно з даними Третього армійського корпусу, ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним «Балі» наказав окупантам вбивати мирних мешканців — «убивать всех без разбора».

Після цього солдати РФ увійшли до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини.

Ба більше, загарбники викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.

Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника. Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів!

