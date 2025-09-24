Солдати РФ розстріляли сім'ю і взяли дитину в заручники на Лиманському напрямку

Третій армійський корпус повідомляє, що російські загарбники розстріляли родину цивільних та захопили в заручники неповнолітню дівчинку. Новий воєнний злочин відбувся на Лиманському напрямку у районі населеного пункту Шандриголове. Наразі росіяни використовують дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування на фронті.

Росіяни знову розстріляли родину цивільних

В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Згідно з даними Третього армійського корпусу, ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним «Балі» наказав окупантам вбивати мирних мешканців — «убивать всех без разбора».

Після цього солдати РФ увійшли до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини.

Ба більше, загарбники викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.