Солдати РФ розстріляли сім'ю і взяли дитину в заручники на Лиманському напрямку

Третій армійський корпус повідомляє, що російські загарбники розстріляли родину цивільних та захопили в заручники неповнолітню дівчинку. Новий воєнний злочин відбувся на Лиманському напрямку у районі населеного пункту Шандриголове. Наразі росіяни використовують дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування на фронті.
Головні тези:
- Воєнний злочин у районі Шандриголового був спланований російськими окупантами.
- Евакуація з району бойових дій є важливим заходом для збереження життя.
Росіяни знову розстріляли родину цивільних
Згідно з даними Третього армійського корпусу, ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним «Балі» наказав окупантам вбивати мирних мешканців — «убивать всех без разбора».
Після цього солдати РФ увійшли до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини.
Ба більше, загарбники викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-