Путін вирішив "задушити" Росію підвищенням податків — яка мета

23 вересня офіційно стало відомо, що Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22% уже з початку 2026 року. Як виявилося, російський диктатор Володимир Путін вірить, що це дасть додаткові ресурси для продовження війни проти України.
Головні тези:
- Проєкт бюджету РФ завжди узгоджують з Путіним.
- На тлі війни Росія була змушена втричі збільшити прогноз дефіциту федерального бюджету.
Ситуація в Росії продовжує погіршуватися
Згідно із заявою Мінфіну Росію, ставку податку мають намір підняти з 1 січня 2026 року.
Російське відомство навіть не приховує, що "кошти, які принесе підвищення ПДВ, в першу чергу призначені для забезпечення фінансування оборони і безпеки".
Окрім того, повідомляється, що проєкт бюджету РФ планують подати до парламенту 29 вересня.
Аналітики звертають увагу на те, що у 2025 році країна-агресорка підвищила податки на доходи фізичних осіб і корпоративні податки.
Попри це, Кремль все одно був вимушений втричі збільшити прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у травні.
Один з інсайдерів в уряді РФ стверджує, що цей показник буде перевищено.
Ба більше, у зоні ризику опиняється і плановий дефіцит у 0,9% ВВП на 2026 рік, закладений у торішньому бюджетному законі.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-