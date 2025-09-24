Путін вирішив "задушити" Росію підвищенням податків — яка мета

23 вересня офіційно стало відомо, що Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22% уже з початку 2026 року. Як виявилося, російський диктатор Володимир Путін вірить, що це дасть додаткові ресурси для продовження війни проти України.

Ситуація в Росії продовжує погіршуватися

Згідно із заявою Мінфіну Росію, ставку податку мають намір підняти з 1 січня 2026 року.

Російське відомство навіть не приховує, що "кошти, які принесе підвищення ПДВ, в першу чергу призначені для забезпечення фінансування оборони і безпеки".

Окрім того, повідомляється, що проєкт бюджету РФ планують подати до парламенту 29 вересня.

Його ключові параметри узгоджуються з Путіним заздалегідь і навряд чи будуть істотно змінені під час формального розгляду в Держдумі.

Аналітики звертають увагу на те, що у 2025 році країна-агресорка підвищила податки на доходи фізичних осіб і корпоративні податки.

Попри це, Кремль все одно був вимушений втричі збільшити прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у травні.

Один з інсайдерів в уряді РФ стверджує, що цей показник буде перевищено.